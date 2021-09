Kiss Tibi a visszatérésről: Kis lépésekben ismerkedem a színpadi léttel

Ahogy korábban az Index is megírta, a Quimby tavaly júliusban közleményben tudatta közönségével, hogy a zenekar frontembere úgy döntött, pihenésre van szüksége, ezért terápiás céllal visszavonul a nyilvánosság és a média elől. Kiss Tibiről sokáig nem lehetett hallani, a Quimby tagjai február közepén azt mondták, még izolációs időszak van, ezért nem sokan tarthatják vele a kapcsolatot. A zenekar ezt követően június elején tudatta, hogy az izolációs időszak véget ért, és a zenészek újra találkozhattak egymással.

Kiss Tibi nem sokkal később óriási meglepetést okozott, amikor a Budapest Bár koncertjén megjelent a színpadon a Budapest Parkban. Az énekest nagy örömmel fogadta a publikum, de legalább annyira örültek zenésztársai is – a Budapest Bár meg is osztott egy felvételt a produkcióról Facebook-oldalán. A zenekar közösségi felületét végigpörgetve kiderül, Kiss Tibi azóta már többször is fellépett velük, augusztusban ott volt Tihanyban és a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, legutóbb pedig a Kobuci Kertben állt színpadra a formációval, ahol az Index is jelen volt. (Beszámoló itt)

Az énekes most hivatalos Facebook-oldalán jelentkezett, hogy megköszönje a közönségnek az eddigi türelmét, és tájékoztasson mindenkit arról, hogy megkezdte a próbákat az Aranyakkorddal, és a quimbys fiúkkal is elindultak a beszélgetések a jövőre vonatkozóan.

Remélem, jól vagytok! Köszönöm azt a sok szeretetet és türelmet, amit irántam tápláltok, és a kedves üzeneteket, amiket írtok. Egyelőre kis lépésekben elkezdtem ismerkedni a színpadi léttel. A Budapest Bárral és a Csík zenekarral már szerepeltem. Csodálatos élmény volt újra látni titeket, együtt rezegni a zenészekkel és veletek a muzsika hullámain. Megkezdtem a próbákat az Aranyakkorddal, és a quimbys fiúkkal is elindultak már a beszélgetések a lehetséges jövőről. Ha bármi konkrétum lesz, ti lesztek az elsők, akik tudni fogtok róla

– olvasható a bejegyzésben. Kiss Tibi azt is elárulta, hol találkozhatnak legközelebb vele a rajongók.

„Addig is itt láthattok engem a közeljövőben:

Puszi, Tibi

Legyetek jók, ha tudtok!”

