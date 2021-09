Tom Felton húsz év után sem unja Draco Malfoyt

Tom Felton a legtöbbek fejében Harry Potter nyafogó riválisaként van jelen, pedig a 34 éves színész a való életben egyáltalán nem lel örömöt mások szekálásában, sőt. A színész nemrég saját ruhakollekciót indított útjára, új lemezt dobott piacra, egyvalamit pedig azóta sem felejtett el: az ellenszenves szőke önmagát.

A londoni születésű karrierje már gyermekkorában elkezdődött, ekkor kezdett reklámokban szerepelni. Mindemellett szüntelenül hódolt legnagyobb hobbijának, a horgászatnak, illetve sokat jótékonykodott tinédzserkorában bátyja oldalán. Színészként 1997-ben futott be, amikor is tízévesen megkapta a főszerepet a Csenő manó című gyerekfilmben.

Nem sokkal később Hollywood is felfigyelt rá, így Jodie Foster mellett kaphatott szerepet az Anna és a király című filmben. A valódi áttörést persze a 2001-es Harry Potter és a bölcsek köve című film hozta el neki. Felton egyébként maga mondta, hogy a meghallgatáson ő volt az egyetlen gyerek, akinek fogalma sem volt a Potter-univerzumról. Az olvasás nem tartozott a kedvenc tantárgyai közé, J. K. Rowling azonban megváltoztatta ezt, és a gyermekszínész hamar végignyálazta a köteteket. Nem sejtette egyébként azt sem, hogy csak azért, mert szerepelt a filmszéria első részében, az utolsóban is fog. A forgatásokat egyébként bármennyire is élvezte, a gyomra mindig korgott, ugyanis miután a stáb elunta, hogy rágcsálnivalóval tömi tele a talárja zsebét, bevarrták mindet. Elmondta, hogy a legjobban mégis azt utálta, hogy festetnie kellett a haját. Természetes hajszíne ugyanis barna, így csak a Malfoy-kompatibilitás kedvéért ült hidrogén-peroxidban. Emma Watson egyébként fülig szerelmes volt belé, amiről ő tudott is, de mindenkinek azt hangoztatta, hogy kishúgaként szereti. A színésznő később már nem is titkolta, hogy Tom összetörte a szívét – írta meg a Diply. Persze ennek ellenére jóban maradtak.

Tom Felton az utolsó Harry Potter-rész után is folytatta a színészkedést, hamar újabb gonosztevő szerepébe bújt A majmok bolygója: Lázadás című filmben. Mint mondta, egyébként nagyon szeret rosszfiút játszani a képernyőn. Ezt követően évről évre felbukkant különböző filmekben, utoljára tavaly a Babysitter's Guide to Monster Hunting című családi horrorban láthattuk, jelenleg pedig készülőben van Save the Cinema című drámája.

Amíg a HP-széria többi tagja egyre inkább továbblép a varázslóuniverzumtól, sokak kedvenc Dracója még mindig előszeretettel emlékezik meg ikonikus szerepéről.

Remek marketingfogás volt a részéről az is, hogy amikor idén nyáron szabadjára engedte saját ruhamárkáját, amelyen ő, illetve a fekete labradorja, Willow láthatóak, egy Harry Potter-bolt előtt prezentálta portékáját – mellyel egyébként összetörte mexikói rajongóinak szívét, ugyanis bár 82 országba kiszállít a cég, oda sajnos még egyelőre nem. Magyarország egyébként rajta van a listán, így a hazai rajongók bármikor gazdái lehetnek egy Tom Felton is my BFF, azaz Tom Felton a legjobb barátom feliratú pólónak, egyenesen a színésztől.

Ami a zenélést illeti, Tom Felton idén belehúzott, és nyáron ki is adott egy kislemezt YoOhoO címen. A korral is meglehetősen jól halad, a TikTokon közel 9 és fél millió követőt számol, saját trendje pedig a #dracotok. Profilján egyébként többnyire valóban Harry Potter-es igényeket elégít ki, így az univerzum rajongói a mai napig sem maradnak kontent nélkül. Februárban egyébként mellékesen azt is megemlítette, hogy az egyik rokona szerepelt a szériában. Egészen pontosan a nagypapája, aki néhány snitt erejéig egy roxforti tanárt alakított. A papa egyébként nem sűrűn foglalkozik színészkedéssel, ugyanis geofizikusként és kutatóként tevékenykedik.

A 34 éves színész-zenész tehát nem felejtette el, honnan indult, ahogyan azokat a rajongókat sem, akik nem engedik, hogy elfelejtsék őt Draco Malfoyként. Ami a szerelmi életét illeti, úgy tudni, hogy Felton egy ideje facér, így szabad a pálya azoknak, akik elég közös pontot éreznek maguk és a színész között, akivel természetesen csomagban jár a közönségkedvenccé lett kutyusa, Willow is.

(Borítókép: Tom Felton. Fotó: Ian Gavan / Getty Images Hungary)