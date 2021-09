JLo helyett újabb fellépők merültek fel Várkonyi Andrea esküvőjén

A mai napon egybekel Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea, és már az is kiderült, hogy nem Tihanyban, hanem Alcsúton tartják a ceremóniát. Az arborétum területét lezárták és biztonsági őrök hada vigyázza a helyszínt, amit már a 168 óra és a Blikk lesifotósa is bejárt.

A menyegző kapcsán már hónapok óta zajlanak a találgatások, korábban az is felmerült, hogy Jennifer Lopez lesz a sztárvendég. Az erről szóló híreket viszont maga a menyasszony cáfolta meg a közösségi oldalán: Várkonyi Andrea szerint még csak tervben sem volt, hogy meghívják az énekesnőt.

Arra vonatkozóan, hogy ki muzsikál a partin, most a nyugatifeny.hu újabb információkkal állt elő. A portál úgy tudja, Gönczi Gábor és a Smile zenekar, valamint Radics Gigi felel majd a jó hangulatért. Emellett azt is tudni vélik, hogy az eseményre 120 vendég hivatalos.

Ha a fenti infók kapcsán elbizonytalanodott: a TV2 Tények műsorvezetője 16 éves korában kezdett énekelni a Smile Rock Circus nevű zenekarban. Az együttes honlapján szereplő leírás szerint a banda azóta folyamatosan koncertezik. A bulirepertoárjukban saját szerzemények is szerepelnek, így ha valóban ők lépnek fel a mai eseményen, akkor násznép ilyen típusú zenére bulizhat majd:

Hogy a fellépők kilétére vonatkozó hírek mennyire biztosak, egyelőre nem tudni, már olyan infók is érkeztek szerkesztőségünkbe, hogy több fellépőre is lehet számítani, akik között bizony külföldi is lesz. Igen, hallottunk már neveket, de a források bizonytalanok, így egyelőre nem dobnánk be konkrét előadókat.

Mindenesetre a helyszínen már javában folyik a készülődés, sorra érkeznek a lesötétített furgonok. A Blikk szerint dél körül egy ismerős rendszámú Mercedes kisbusz is bekanyarodott – bár azt nem látták, ki ült az autóban, a forgalmi rendszám alapján felismerték a járművet, amely értesüléseik szerint augusztus végén Várkonyi Andreát és Mészáros Lőrincet szállította.

