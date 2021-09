Beperelte a limuzincéget az Oscar-díjas színésznő, aki kórházba került a baleset után

Helen Hunt egy 2019-es incidens miatt nyújtott be periratot a Los Angeles-i bíróságra. A TMZ információi szerint az Oscar-díjas színésznő azért perli a BLS Limousine Service nevű vállalatot, mert szerinte az ő kocsijukat vezető sofőr miatt került kórházba.

A lap által megszerzett felvételen látható, ahogy a fekete limuzinba (amelyben akkor éppen Helen Hunt utazott) beleszáll egy másik autó, mire a jármű felborul. A baleset után a színésznőt kórházba szállították.

A lap által megszerzett dokumentumok szerint Helen Hunt (aki Jack Nicholson oldalán a Lesz ez még így se női főszerepéért kapta meg az Oscart 1998-ban) azt állítja, hogy a sérülések következtében több jövedelmező munkától is elesett, azóta is vannak fájdalmai, és szorongás gyötri. Hozzátette, hogy a kórházi költséget is saját kontóra fizette a baleset után.

A BLS Limousine Service egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire.