Madonna is gratulált Britney Spears eljegyzéséhez

Madonna és Britney Spears nemcsak a karrierjüket kötötték össze annak idején, barátságuk is évek óta kitart. A 63 éves énekesnő a #freebritney-mozgalom alatt is kiállt kolléganőjéért, a napokban pedig az eljegyzéséhez is gratulált.

Madame X című dokumentumfilmjének premierjén Madonna elárulta az Entertainment Tonight riporterének, hogy nemrég felhívta Britney-t, csak hogy a hogyléte felől érdeklődjön, miközben az eljegyzéséhez is gratulált. Hozzátette, hogy imádja az énekesnőt, azonban jól láthatóan nem volt túl sok kedve beszélgetni, így egy ponton le is szerelte a riportert.

A két énekesnő egyébként 2003-ban különösen jóban volt, legalábbis a színpadon mindent beleadtak a show-ba. Christina Aguilerával karöltve adták elő a Like a Virgin című számot, amikor Madonna gondolt egyet, és mindkét kolléganőjét szájon csókolta.

Britney Spearst egyébként szeptember közepén jegyezte el barátja, a 27 éves Sam Asghari. Az edző egyébként bakizott is egyet a gyűrűvel, mert véletlenül kiposztolta az Instagramjára még a nagy kérdés előtt. Asghari ekkor azt mondta, mindenki nyugodjon meg, csak feltörték a fiókját. A jelek szerint azonban mégiscsak arról lehetett szó, hogy véletlenül maga tette közzé a választott ékszerről készült fotót.