Rendőrt hívott testvérére az egykori valóságshow-sztár

A Jersey Shore-ból ismert Mike Sorrentino boldog apaként éli életét, miután 2019 szeptemberében szabadult a börtönből. A valóságshow szereplő azért került rács mögé, mert 2010 és 2012 között „elfelejtett” adót fizetni, így 8 hónap letöltendőt kapott a közel 9 millió dolláros csalásért. Emellett közmunkát is kiszabtak rá, ezt azonban nyár végén még úgy tűnt, nem igazán van kedve elvégezni.

Hogy azóta hol jár az óraszámban, egyelőre nem tudni, az viszont biztos, hogy a testvérével összerúgta a port. Perez Hilton portálja szerint Maximo Sorrentino a héten egy nagy csomag ajándékkal indult el bátyjához, amikor pedig nem nyitottak neki ajtót, agresszívan tenyerelni kezdte a csengőt, majd az ablakot kezdte kémlelni. Amikor éppen feladta volna, rendőrök kerítették körbe, majd közölték vele, hogy csak akkor mehet be, ha hívják, ezután útjára engedték. Mint kiderült, Mike riasztotta a hatóságokat.

A lap forrása szerint a reality szereplő nem hívna rendőrt ok nélkül, így bizonyára azért tette, hogy megvédje a kisbabáját és a feleségét. Úgy hírlik, hogy Maximóval már az anyja és a nagynénje is megszakította a kapcsolatot, ugyanis komoly drogproblémái vannak, és a viselkedésével is gondok lehetnek, Mike ugyanis már korábban benyújtott ellene egy követelést az erőszakosságára hivatkozva. Az ismerős szerint Maximo sötét helyeken élt a közelmúltban, emiatt történhetett az, ami.

A férfi egyébként korábban azt állította, nincs vita közte és Mike között, arról azonban nyilván elfeledkezett, hogy ezt megelőzően még úgy nyilatkozott, testvére már a Twitteren is letiltotta őt, miután egyszer úgy összevesztek, hogy rendőrt kellett hívni rájuk.