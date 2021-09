Ahogy korábban megírtuk, több olvasónk is jelezte, hogy világsztárok tartózkodnak a magyar fővárosban. Luis Fonsiról már korábban kiderült, hogy az egész csapatát magával hozta – többek közt a vele dolgozó koreográfus, Danny Lugo, illetve táncos, Kiara Y. Rodríguez Saldívar is innen jelentkezett be. Lugo Insta-storyjából ráadásul arra lehet következtetni, hogy nem csak városnézés miatt érkeztek az országba.

Rod Stewartot első körben az buktatta le, hogy az énekes Budapestet egy idegenvezető segítségével járta be, akinek a barátnője készített róla egy lesifotót. Mostanra újabb árulkodó képek jelentek meg az Instagramon: az énekes felesége, Penny Lancaster rögzített a közösségi oldalán néhány pillanatot az itteni élményeikről, amelyek között bizony nem csak városnézős akad.

„A banda visszatért! Olyan izgalmas, hogy a zenekar újra együtt van Magyarországon, közvetlenül azelőtt, hogy elkezdődnének a koncertek Las Vegasban a következő hónapban” – olvasható Lancaster legfrissebb bejegyzésében, amely összesen három fotót tartalmaz. A képeken Rod Stewart felesége a zenekarral és a férjével látható egy fekete autó mellett, amely egy olyan „kerítés” előtt áll, ami kísértetiesen emlékeztet a Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjének helyet adó arborétum területén felállított, letakart kordonokra (11/26-os kép). Persze ez még nem jelenti azt, hogy valóban ott voltak, hiszen a rendezvényeken általában így kerítik el a backstage-et.

Azért mutatjuk, lapozza végig:

Ha a helyszín kapcsán vannak is bizonytalanságok, nagyon úgy tűnik, hogy Rod Stewart a napokban egy titkos koncertet adott valahol hazánkban. Nagy valószínűséggel egy privát buliról lehetett szó, hiszen az énekes nem osztott meg semmit előzetesen a fellépésről. Arról már korábban is írtunk, hogy léteznek olyan oldalak, amelyeken keresztül akár céges vagy privát rendezvényekre, esküvőkre is lehet előadókat bookingolni, Rod Stewart esetén is van erre lehetőség például itt.

A pár egyébként még mindig Budapesten van, és a megosztott storyképekből egyértelműen az látszik, hogy nagyon élvezik az ittlétet. Az énekes felesége nem sokkal ezelőtt az Instagram-storyjában azt is megmutatta, hol ebédelnek.

Fotó: Insta-story

Frissítés: Időközben a Blikk tudósítója arról informálta a lapot, hogy Mészáros Lőrincék esküvőjén valóban volt egy pillanat, amikor azt lehetett bentről hallani, hogy valaki felkiált:

Atyaúristen, atyaúristen, ez Rod Stewart!

A portál munkatársa szerint ezt követően az énekes Sailing című dala csendült fel, amit egy többszámos minikoncert követet, melynek során a produkció főhőse angolul szólt a közönséghez. Látni persze ő sem látta, hogy valóban Rod Stewart szórakoztatta-e a násznépet.