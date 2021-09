Saját apja mikrofonozta be Britney Spears hálószobáját

Amíg Britney Spears rajongói alig várják, hogy jövő héten elérhetővé váljon a kedvencük életéről szóló film a Netflixen, a The New York Times is akcióba lendült, és útjára engedte Controlling Britney Spears című dokumentumfilmjét. A hetvenperces műsorban olyan emberek szólalnak meg, akik maguk is részt vettek, vagy legalábbis beleláttak az énekesnő körül felállított gyámsági rendszerbe.

A TMZ egy Alex Vlaslov nevű férfi beszámolóját emelte ki, akit állítólag Jamie Spears azért bérelt fel, hogy a lánya után szaglásszon. Ő eleget is tett ennek, és kémprogramot telepített az énekesnő mobileszközeire, így minden üzenetváltásához hozzáfért. Az említett beszélgetések persze nemcsak neki, de Jamie Spearsnek is továbbítódtak. Vlaslov állítása szerint Britney apja mindenkit irányított és uralt, aki a lánya közelébe ment, különösen a férfiakat. Az alkalmazott azt is elárulta, hogy Jamie még az énekesnő hálószobáját is bepoloskázta, aminek következtében körülbelül 180 órányi hanganyag készült. Mint mondja, egy ponton felszólították arra, hogy törölje az említett beszélgetéseket, melyeken szerepelt Britney vőlegénye, Sam Asgari, az énekesnő fiai és mások is, akikkel Britney kommunikált a szobájában – Alex Vlaslov azonban készített egy másolatot, mert nem akarta megsemmisíteni a bizonyítékot.

Hogy a New York Times anyaga befolyásolhatja-e az énekesnő ügyét, egyelőre nem tudni, de valószínűleg a szeptember 28-án debütáló netflixes játékfilm is jócskán tartogat még újdonságokat. Erre azonban még egypár napot várni kell.