Gwyneth Paltrow új sorozata is a szex körül forog

Gwyneth Platrow nevét hallva a legtöbbeknek két dolog jut eszébe: Mrs. Vasember, vagy a vaginaillatú gyertyák. A színésznő egyébként büszkélkedik Oscar, Golden Globe és más egyéb díjakkal is, az utóbb időben azonban leginkább wtf-kategóriás megmozdulásaival keltette fel a közönség figyelmét.

A Bosszúállók-széria a 2010-es években élte virágkorát, mindennek pedig a színésznő is részese volt. Ennek ellenére több kollégájának neve is kérdőjeles volt számára. 2019-ben egy műsorban a Pókember: Hazatérés című filmjéről kérdezték, mire Gwyneth azt felelte, ő nem játszott az említett moziban. Ezután finoman felhívták a figyelmét a jelenetére, amiben valójában nagyon is szerepelt, majd Tom Holland nevének említése hallatán jelezte, hogy nem is tudta, hogy ő a Pókember.

Gwyneth Paltrow genuinely did not know she was in "Spider-Man: Homecoming" so this adorable interaction from "The Chef Show" is easily my favorite thing on the internet today pic.twitter.com/lc3VlSs1Hp — Jarett Wieselman (@JarettSays) June 7, 2019

Nem sokkal később egyébként Sebastian Stan sem volt ismerős neki, aki Bucky Banes karakterét hozta, szintén a Bosszúállók több részében. Amikor erről felvilágosították, csupán annyit mondott, hogy

Ó, oké.

GWENYTH PALTROW REALLY ASKED HER PUBLICIST WHO SEBASTIAN STAN WAS RIGHT IN THE MIDDLE OF THE INFINITY WAR PREMIERE JDKDKSJDJD PLEASE HELP ME pic.twitter.com/VXPu93rbNp — ahmad (@writtenbyahmad) June 7, 2019

A Goop néven futó cég ötletét Gwyneth már 2008-ban megálmodta, a webshop később indult útjára, és nem túlzás azt állítani, hogy azóta is szárnyal, már ami a megmagyarázhatatlan termékeinek mibenlétét illeti. A színésznő több termékével is sokkolta a publikumot, többek között azzal a bizonyos „vaginaillatú” majd „megszagosított orgazmus” gyertyával is, melyeket egyébként több mint 20 ezer forintért árul webshopjában. Év elején egyébként egy ilyen váratlanul felrobbant. De piacra dobott olyan hüvelykavicsokat is, amelyek állítólag a menstruációs fájdalom enyhítésére szolgálnak. Utóbbi állítása miatt egyébként meg is büntették, 44 millió forintot kellett fizetnie. De egy időben a vaginagőzölést is bőszen ajánlgatta, ami miatt egy követője másodfokú égési sérüléseket szerzett.

Gwyneth Paltrowtól nem állnak távol az olyan merész kijelentések sem, mint például hogy 16 éves korában az édesanyja filmjének forgatásán dolgozó sminkes magyarázta el neki, hogyan teljesíthet a legjobban orális szex közben. Áprilisban vibrátorral és névre szóló orgazmusgyertyával lepte meg Demi Lovatót, nemsokára pedig ismét a szex les a középpontban legújabb netflixes sorozatában, a Sex, Love & Goopban. Ahogyan korábbi sorozatában, ismét önkénteseket ültet majd le a kanapéra, ezúttal azonban ördögűzésről kevesebb szó fog esni. Az október végén debütáló új, hatrészes széria különböző párokat szólaltat majd meg, akik a műsorban szakértők segítségével tanulhatnak és taníthatnak a nézőknek is újdonságokat a szexről, illetve arról, hogyan is javítható általa egy kapcsolat is – írta meg a Collider.

A színésznőnek jól láthatóan szívügye a lehető legegészségesebb nemi élet, melynek elnyerésében szívesen segít nézőinek. Emellett persze nosztalgiázni is szeret, nemrég például elárulta, hogy annak idején nem direkt viseltek ugyanolyan frizurát Brad Pitt-tel, csupán ugyanahhoz a fodrászhoz jártak mindketten, így végül ez lett belőle – írta meg a Page Six.

Nem kérdés, hogy Gwyneth jó sok dolgot csinál egyszerre, ma azonban bizonyára lesz ideje kicsit lazítani, elvégre csak egyszer lesz az ember 49 éves!

