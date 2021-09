Hétvégén indul a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorának élő show-ja, amelyben Köllő Babett, Tóth Gabi és Pápai Joci mellett Majoros Péter is zsűrizik. A rapper nagyon elégedett háromfős csapatával, akiknek ugyan óriási életbölcsességeket nem tud ígérni, de azt igen, hogy a közös munka jó hangulatban telik majd. Ő mindenképp erre törekszik, és ha olykor élesebben is fogalmazhatna, inkább visszafogja magát, hogy ne rontsa el a többiek kedvét, beleértve Tóth Gabit is, akit a korábbi adásokban sikerült párszor megríkatni.