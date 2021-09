Epres Panni: Egy új életet kellett indítanom

2020 júniusában egész Magyarország feketébe borult, amikor kiderült: Benedek Tibor örök álomra hajtotta a fejét. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó súlyos betegséggel küzdött, ami miatt tavaly tavasszal be is jelentette a sporttól való visszavonulását. Azt azonban nem sejthettük, hogy nem sokkal ezután végleg elköszön.

Benedek Tibor neje, Epres Panni a tragédiát követően visszavonult a közélettől, a mai napig is minimalizálja a médiában való megjelenéseit. Férje haláláról sem beszélt több mint egy éven át, de a napokban megtörte a csendet.

A modell a Glamour Booknak adott interjújában mesélt szakmája nehézségeiről, illetve arról is, hogy úgy érzi, attól függően kellett különböző életeket megélnie, hogy mi történt vele éppen.

Ez idáig az élet folyt magától, kislány voltam, aztán kamasz, történtek jók és rosszak, elváltak a szüleim, volt, hogy belementem nem működő kapcsolatba, aztán jött a nagy szerelem, összeházasodtunk, gyerekeink születtek, és ez most egy óriási trauma. Most ismertem fel, hogy ezek a periódusok a különböző életeim voltak, és most, ha tetszik, ha nem, egy újat kellett indítanom. Meg kell tanulnom, hogy ne legyen lelkiismeret-furdalásom, ha magamra is fordítok időt. Meg kell tanulnom azt is, hogy független nő legyek, már amennyire két gyerekkel az lehetek, mert mindig ők lesznek nekem az elsők. Felnőnek, még néhány év, és jön a következő életszakaszom