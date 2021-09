Szabó Zsófinál éjszakázott Shane Tusup

Minden jel arra utal, hogy az amerikai edző nem sokáig szomorkodott Courtney miatt, akivel három év után a közelmúltban ért véget a kapcsolata. Úgy tűnik, Szabó Zsófi oldalán már meg is találta a boldogságot újra, persze mindez csak feltételezés azok alapján, ami tegnap este történt.

Augusztus végén érkezett a hír, hogy Shane Tusup és barátnője, Courtney három év együttlét után külön utakon folytatják. A pár erről az Instagram-oldalán tájékoztatott, hangsúlyozva, hogy barátságban váltak el egymástól.

Az élet kiszámíthatatlan. Néha véletlenszerűen összehoz emberekkel, máskor pedig válaszút elé állít. Az életben meg kell becsülnünk azokat az embereket, akik hatással voltak ránk és az életünkre. Elértünk egy válaszúthoz, de mindkettőnk esetében úgy az igazságos, hogy támogatjuk egymást abban, hogy felfedezzük és megéljük egyéni utainkat. Kétségtelenül azt kívánom, hogy sikeres és boldog legyél. Szeretném látni, hogy hatással vagy a világra, ahogy ezt mindig is szeretted volna

– írta a szakítós bejegyzésében az edző. Exe nem sokkal később szintén az Instagramján erősítette meg, hogy a szerelmük már a múlté.

A helyes döntés nem mindig a legegyszerűbb. Az élet olykor olyan, mint egy óriási puzzle, de együtt átvészeljük ezt a szakaszt is. Köszönöm, hogy megáldottad az életem három évnyi feltétel nélküli szeretettel. Mindig szurkolni fogok neked

– olvasható Courtney posztjában.

A történtek után nem sokkal már fel is röppent a pletyka, hogy Shane Tusup nyilvánosan flörtölget Szabó Zsófival. A válófélben lévő, egygyermekes édesanya ráadásul mindig le is reagálta az edző által írt üzeneteket. Érdekes, hogy még egy hónap sem telt el azóta, hogy Tusup és Courtney bejelentették a szakításukat, a Blikk fotósa egy egész éjszakán át a műsorvezetőnő háza előtt strázsálva ma reggelre fotókkal igazolta, hogy az edző Szabó Zsófinál töltötte az éjszakát.

Szabó Zsófit korábban Fluor Tomival hozták hírbe, ám hogy volt-e köztük bármi, arról nem sikerült bizonyosságot szereznie senkinek. Elképzelhető, hogy csak poénból ültek fel a pletykákra és a színfalak mögött nagyokat nevettek az őket összekötő szalagcímeken, amiket aztán az Álarcos énekes című műsor nyomózóiként igyekeztek tovább generálni. Erre utal az is, hogy Szabó Zsófi nemrég a Wellhello klipjében is szerepelt, fricskázva az kettőjüket összeboronáló bulvárhíreket. Shane Tusup most ebbe úgy tűnik, szépen beletenyerelt azzal, hogy tegnap este nem vette észre a bulvárlap fotósát, aki Szabó Zsófi házánál táborozott.

A Blikket állítólag korábban többen is arról informálták, hogy bizony itt már többről van szó, mint barátság, Szabó Zsófi és Shane Tusup azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Az is lehet, hogy az edző csak kizárta magát a lakásából és a műsorvezetőnő barátságból adott szállást neki. Ugye...

(Borítókép: Shane Tusup és Szabó Zsófi. Fotó: Czerkl Gábor / Index, Kaszás Tamás / Velvet)