Már Japánnak is megvan a maga Harry hercege és Meghan Markle-je

Ahogy annak idején az Egyesült Királyságban, most Japánban is áll a bál a királyi család egyik tagjának szerelmi élete miatt. Naruhito császár unokahúga, Mako hercegnő ugyanis úgy döntött, hajlandó lemondani 1,35 millió amerikai dollárnak megfelelő juttatásáról, hogy feleségül mehessen közrendű párjához, Kei Komuróhoz – írta meg a CNN.

Mako és Kei még az egyetemen ismerkedtek meg 2012-ben, a tokiói International Christian University étteremben találkoztak. 2017-ben bejelentették eljegyzésüket, az esküvő azonban azóta is csúszásban van. Mint a pár mondja, több időre volt szükségük, hogy átgondolják, mit szeretnének a jövőben. Döntésüket persze nehezítette, hogy Japánban sokan ellenezték frigyüket. Mivel Mako hercegnő egy közrendűvel szeretne házasságra lépni, kénytelen lemondani rangjáról, így járna neki egy egyszeri kifizetés, ő azonban nem tart igényt erre, tekintettel az őt és kedvesét érő támadásokra.

A Page Six információi szerint az esküvő a következő két hónapban esedékes, a ceremónia után pedig a pár az Egyesült Államokba költözne, New Yorkban szeretnének új életet kezdeni.

Mako hercegnő egyébként jelenleg különleges kutatóként dolgozik a Tokiói Egyetem egyetemi múzeumában. A lap informátora úgy véli, az Egyesült Államokban már most nagyon várják az érkezését, ugyanis mesterképesítése mellett a japán nyelvtudása és kapcsolatrendszere is igen kelendő az amerikai galériák számára. Emellett pedig az ott élők is kíváncsiak a párra, bár meglehet, hogy kezdetben alig tudnak majd szabadulni a paparazzóktól.

Egyébként nem is Mako lenne az első, aki amerikai kitérőt tesz munkaügyben. Korábban Eugénia hercegnő is New Yorkba költözött, hogy a Paddle8 online nevű aukciósházban dolgozzon, majd két év után visszatért Londonba, hogy a Hauser & Wirth művészeti galériában dolgozzon. Nem is beszélve Meghan Markle és Harry herceg esetéről, akik ugyancsak az Egyesült Államokba menekültek a palotai élet elől.

(Borítókép: Kako japán hercegnő és Mako hercegnő Tokióban, a Császári Palotában. Fotó: REUTERS / Issei Kato / Pool / Anadolu Agency / Getty Images)