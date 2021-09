Legyőzte a gyilkos kórt a Blink-182 zenésze

Ahogy korábban az Index is megírta, a Blink-182 basszusgitáros-énekese június végén a közösségi oldalán tudatta, hogy rákkal diagnosztizálták. Azóta az is kiderült, hogy a zenész olyan típusú tumorral küzd, amilyen korábban az édesanyja szervezetét is megtámadta, akinek sikerült legyőznie a betegséget. Egy videóchatben pontosította, hogy diffúz nagy B-sejtes limfómája van, és azt is elárulta, hogy a kór a testének elég nagy részét támadta meg, az orvosok szerint már a negyedik (egészen pontosan 4-A) stádiumban van.

Mark Hoppusra hosszas kezelés várt, ám a július végi bejegyzése szerint nagy reményekkel vetette alá magát az újabb kemoterápiának, és azóta sem tűnt el, a közösségi oldalán rendre felbukkant, hogy informálja követőit az állapotáról.

A mostani posztja viszont csodálatos hírrel érkezett: a zenész boldogan újságolta, hogy az orvosa szerint sikerült legyőznie a gyilkos kórt.

Most jövök az onkológusomtól, rákmentes vagyok! Hála istennek, az univerzumnak, a barátaimnak és a családomnak, továbbá mindenkinek, aki támogatott, kedvességet és szeretetet küldött az irányomba. Félévente vizsgálnak majd, és ez év végéig eltart még, hogy visszatérjek a normális életemhez, de a mai egy csodálatos nap, annyira áldottnak érzem magam!

– írta Hoppus a bejegyzésében.