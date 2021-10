Bedrogozták és megerőszakolták Liu Shaolin Sándor exbarátnőjét

Elise Christie háromszoros világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó a napokban adta ki Resilience című életrajzi könyvét. Liu Shaolin Sándor volt párja fájdalmas vallomást tett a sorok között, elárulva: 19 éves korában egy ismeretlen férfi bedrogozta és megerőszakolta őt.

A sportoló 2010-ben szerepelt először a vb-n a brit csapattal együtt. Egyik csapattársával úgy döntöttek, beugranak egy nottinghami bárba, az ártatlan italozásból azonban rémálom lett.

Egy férfi ugyanis hozzájuk csapódott, és drogot csempészett Christie poharába. A magatehetetlen lányt ezután a lakásába vitte, ahol megerőszakolta – írta meg a The Guardian.

Nem nagyon beszéltem erről másokkal, még az édesanyámnak is csak most mondtam el. Szégyelltem magam a történtek miatt. Azt gondoltam, ez nem volt nemi erőszak, mert nem hagytak magamra egy bokorban összeverve

– mondta Christie a Daily Telegraphnak.

A világbajnoknak tartott az áldozathibáztatástól is, amin valószínűleg az sem segített, hogy karrierje során rengetegen bántották az online térben, halálos fenyegetéseket is kapott. Most mindenesetre sikerült összeszednie a bátorságát, és megtenni az első nagy lépést a gyógyulás felé – és nem csak a sajátjáért. Mint mondja, az a lány akar lenni, aki segít másokon, és abban, hogy a segítségre szoruló illetők élete visszatérhessen a rendes kerékvágásba.

Már az is nagy lépés volt, hogy beszéltem a támadásomról. Mindig azt hangoztattam, hogy segíteni akarok másokon. Annyi nő van, aki átment ezen, vagy épp most éli át, de sosem fog róla beszélni

– emelte ki a sportoló, aki egyébként 2015 és 2018 között volt olimpiai bajnok gyorskorcsolyázónk, Liu Shaolin Sándor barátnője.

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(Borítókép: Elise Christie. Fotó: Richard Heathcote / Getty Images)