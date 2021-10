Scarlett Johansson berágott a Disneyre

A Fekete Özvegy főszereplője bepöccent, amikor kiderült, hogy a Disney ugyanazon a napon tette elérhetővé a filmet a Disney+ nevű alkalmazáson, mint amikor a mozikba is megérkezett.

A gigavállalat június végén kiadott nyilatkozatában nyilvánosságra hozta, hogy Scarlett Johansson beperelte őket. Véleménye szerint ugyanis azért bukta a film bevételei után járó milliós bónuszait, mert a cég a Disney+ felületén keresztül szinte ingyen kínálta a mozit a nézőknek. Mindezért 50 millió dolláros kárterítést követelt, elvégre szerződésszegés történt – a papírokon ugyanis szó sem esett arról, hogy a mozikba kerülés idején máshol is elérhető lesz a Fekete Özvegy.

Úgy fest, a színésznőnek azóta sikerült megegyeznie a Disneyvel, bár a részleteket ezúttal nem hozták nyilvánosságra.

Örülök, megy a Disneyvel sikerült felszámolnunk a nézeteltéréseinket. Hihetetlenül büszke vagyok az évek során végzett közös munkára, és nagyon élveztem a csapathoz fűződő kreatív kapcsolatomat. Várom, hogy az elkövetkező években is folytathassuk együttműködésünket

– hangzik Scarlett Johansson közleménye.

A Disney Studios elnöke, Alan Bergman is hasonlóképp fejezte ki örömét a megegyezést követően. Hozzátette: a színésznő több soron következő Disney produkcióban is részt vesz a jövőben – írta meg a Just Jared .