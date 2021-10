Több hírességgel is viszonyt kezdett Will Smith és felesége

Mint mondják, a házasság számukra nem lehet börtön, ezért Will Smith és felesége, Jada Pinkett Smith a bizalom legmagasabb szintjét és a szabadságot is megadta egymásnak. Az Oscar-díjra is jelölt amerikai színész hatalmas port kavart azzal, hogy bevallotta: nejével 24 éves házasságukat nyitott házasságban élik, vagyis érzelmileg és testileg is beengednek másokat a kapcsolatukba, és ez szerintük így van rendjén.

Bár korábban határozottan tagadták a dolgot, Smithnek a GQ magazinnak adott interjújában most mégis megeredt nyelve.

Jada soha nem hitt a hétköznapi házasságban... A családjában többen is különleges kapcsolatban élnek, szóval teljesen másképp nőtt fel, mint én. (...) Megadtuk egymásnak a bizalmat és a szabadságot, abban a hitben, hogy mindenkinek meg kell találnia a saját útját. A házasság számunkra nem lehet egy börtön. Nem javaslom ezt az utat senkinek, de a tapasztalatok, a szabadság, amit egymásnak adtunk, és a feltétel nélküli támogatás számomra a szerelem legmagasabb fokozatát jelenti.

– magyarázta a színész, aki ezzel nem fogyott ki a meglepő kijelentésekből: többek között arról is beszélt, hogy legszívesebben háremet építene maga köré.

Smithék úgy vélik, a poliamoria sokak számára kedvező kapcsolati forma lehet. Ők maguk egyébként azt követően kezdték el "gyakorolni" ezt az életvitelt, hogy rájöttek, a megfogyatkozott szerelem miatt egyikük sem tudott már kiteljesedni kapcsolatukban, ahogy régen. Úgy érezték, változtatniuk kell és a jelek szerint számukra a nyitott házasság jelentett megoldást. Smith ráadásul beismerte, neki és feleségének is volt viszonya. Nem is egy.

A hollywoodi házaspárt az elmúlt években többször hírbe hozták más, széles körben ismert személyekkel. A The Sun összeállítása nyomán ismertetjük, kikkel kezdhettek viszonyt az elmúlt években.

Fiatal szerető

Smithék egy évvel ezelőtt is felkavarták az állóvizet, mégpedig egy különös szerelmi háromszöggel. Pontosabban: tavaly nyáron egy August Alsina nevű énekes-rapper robbantotta a bombát azzal, hogy románcba bonyolódott a színésznővel, és hogy kapcsolatukra Will Smith is áldását adta.

Úgy tudni, hogy Alsina – aki jó ideje barátságot ápolt a Smith családdal – 2017-ben jött össze Pinkett Smithszel, amikor annak házasságát egy nehéz periódus állította próbatétel elé. Titokban egy időre különmentek, a dolgok akkoriban fordultak "komolyabbra" az akkor 27 éves Alsinával.

2011-ben a US Weekly írta meg, hogy Pinkett Smith Jennifer Lopez exférjéhez, Marc Anthonyhoz is közel került, ám később mindketten tagadták a dolgot.

Egy ágyban Margot Robbie-val

Will Smith nemrég azt is beismerte, hogy más nőkkel is létesített szexuális kapcsolatot 24 éve tartó házassága alatt, ám azt már nem árulta el, kivel volt viszonya. A színészhez nem lehet túl sok mindenkit kötni, de 2015-ben Margot Robbie színésznővel hozták hírbe. Robbie aztán határozottan tagadta a románcot.

Az a bizonyos szikra a híresztelések szerint a Focus című film forgatásán lobbanhatott lángra közöttük. Hogy valami lehet köztük, a szexjelenetek forgatásakor is gyanús volt a stáb szerint.

Imádom a leheletét, a karácsonyt juttatja eszembe. Mindig olyan, mintha cukorkát szopogatna éppen

– fogalmazott korábban a szőke színésznő, ám később cáfolta, hogy több lenne közöttük barátságnál. De többen látták, amikor a forgatásokon húzták egymás agyát, és hogy többször félrevonultak kettesben.

Szabad a pálya

A hűtlenségről szóló pletykák az elmúlt években keselyűkként keringtek Will Smith és Jada Pinkett Smith házassága felett, ám úgy tűnik az üzletasszonynak nincs kifogása az ellen, hogy a színész valaki mással töltse együtt az éjszakát. Erről 2013-ban a HuffPost nak beszélt.



Mindig is azt mondtam Willnek, csinálhat bármit, amit csak akar, egészen addig, amíg nyugodt szívvel tükörbe tud nézni. Mindenben mellette állok, de ő a maga ura. Neki kell eldöntenie, milyen életet akar élni, ez nem az én felelősségem. És ez ugyanúgy érvényes rám is – fejtette ki Pinkett Smith, aki ugyanakkor nem sokkal később egy Facebook-posztban tagadta a nyitott kapcsolatot. 2015-ben hasonlóan fogalmazott: nem azért van a színésszel, hogy minden lépését felügyelje, ez eszében sincs. Smith felnőtt ember, jelentette ki.

Hárem álom

Will Smith a GQ magazinnak adott friss interjújában azt is beismerte, tinédzserként arról álmodozott, hogy egyszerre több nővel randizik, egy igazi háremet akart magának, de nem titok, hogy inkább a hírességek után áhítozott. A listán Halle Berry Oscar-díjas színésznő és Misty Copeland balett-táncos is szerepelt. Ki tudja, talán a színész most is szívesen kivetné rájuk a hálóját, és meglehet, neje ezekre a viszonyokra is áldását adná.

(Borítókép: Will Smith és Jada Pinkett Smith 2015. február 24-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)