A királyi család tagjai titkos alagúton járhatnak koktélozgatni

A brit királyi család otthona alatt többek szerint rejlik titkos alagútrendszer, melynek folyosói különböző célt szolgálhatnak. Némelyik titkos menekülőút szükség esetére, de állítólag léteznek olyanok, amik London fontos részeivel kötik össze a palotát, Eugénia hercegnő férje pedig úgy tudja, olyan alagút is létezik, ami egy exkluzív bárba juttatja el a korona azon tagjait, akik koktélra szomjaznak.

Jack Brooksbank szerint a szóban forgó alagút a Szent Jakab-palota alatt épült, és egy ötcsillagos szálloda bárjába vezet. Első hallásra mindez talán valószínűtlennek tűnhet, a Dukes Hotel azonban valóban ugyanazon a birtokon van, mint az Egyesült Királyság legfelsőbb királyi palotája, ami a 16. században épült. Az említett bárban egyébként nem is aprózzák el az italokat, egy Martini például 17 fontot, azaz több mint hétezer magyar forintot kóstál – írja a Mirror.

Van egy út a Dukes Bárba a Szent Jakab-palotából. Én még nem használtam, de szívesen kipróbálnám

– mondta Eugénia hercegnő férje.

A Brooksbank által napvilágra hozott titkocskának talán nem feltétlenül örül a királyi család, mindazonáltal most van ettől nagyobb problémájuk is. András herceg unokája nemrég született meg, II. Erzsébet fia azonban babázás helyett a bíróságot látogathatja innentől. Szeptember második hetében ugyanis szexuális erőszakkal vádolták meg.

A herceget egy Virginia Roberts Giuffre nevű nő perelte be azt állítva: a herceg többször is szexre kényszerítette őt 17 éves korában, miután maga Jeffrey Epstein ajánlotta őt fel neki. A kereset szerint a lányt háromszor is megerőszakolták a kerítőként is tevékenykedő Ghislaine Maxwellnek a londoni otthonában, majd Epstein manhattani és a Virgin-szigeteken található otthonában is. Húsz évvel ezelőtt András herceg vagyona, hatalma és pozíciója lehetővé tette, hogy bántalmazzon egy megrémült, sérülékeny fiatalt, akit senki nem védett meg – fogalmazott. A nő szerint nyílt és burkolt fenyegetésekkel kényszerítették az aktusra, és gyakorlatilag szexrabszolgaként tartották. Hozzátette, hogy rettegett attól, hogy verés vagy halál vár rá vagy a hozzá közel állókra, ha nem enged a nyomásnak. András visszautasította a vádakat, az ügynek azonban ezzel nincs vége.

Úgy tudni, a herceg egyenesen II. Erzsébethez menekült a botrány elől, már azt megelőzően is, hogy kézhez kapta volna bírósági papírjait. Miközben András a királynő balmorali rezidenciáján bujkált, állítólag arra is volt gondja, hogy a biztonság őrei mindenkit elzavarjanak, aki az iratok kézbesítésével próbálkozik. Végül mégis megtörtént az a bizonyos kézhez kapás, így a herceg kénytelen felkészülni a védekezésre, és úgy hírlik, ebben is édesanyja segítségére számít: II. Erzsébet pedig készségesen fia segítségére sietett, és nagyvonalúan állja a sokmilliós ügyvédi díjakat. Ez persze sokaknak szemet szúr, tekintettel András viselt dolgaira, melyek miatt már korábban fel is mentették az udvarhoz köthető tevékenységei alól. Egy szakértő szerint a királynő nemes egyszerűséggel azért segít a fián, mert ő a kedvenc gyermeke.

Mindeközben persze az uralkodói tevékenységüktől ugyancsak visszalépett Harry herceg és Meghan Markle sem lustálkodik, az elmúlt időszakban New York-szerte turnéztak. Amíg viszont azon igyekeznek, hogy Amerika-szerte növeljék népszerűségüket, az Egyesült Királyságban egyre inkább megcsappan azok száma, akik jó szájízzel gondolnak a sussexi hercegi párra. A YouGov közvélemény-kutatásai szerint a britek egyszerűen nem hiszik el azt, amit Harry herceg mond. A kutatás szerint áprilisban még a megkérdezettek 43 százaléka gondolta azt, hogy a herceg pozitív személyiség, ez azonban mostanra 34 százalékra csökkent. Meghan Markle korábban sem örvendett túlzottan nagy közkedveltségnek, őt áprilisban még a minta 29 százaléka üdvözölte, ez a szám mára 26 százalékra csökkent – írta meg a Daily Star. Mindehhez persze hozzájön a herceg készülőben lévő életrajzi könyve is, amiről egyelőre nem tudni, mekkora botrányt kavar majd.

(Borítókép: II. Erzsébet brit királynő 2016. október 27-én. Fotó: Samir Hussein / WireImage / Getty Images)