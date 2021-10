Miután mellrákot mutattak ki Fresh Andinál, még elment tortát venni a párja születésnapjára

Fresh Andi a minap az RTL Klub reggeli műsorának vendége volt, ahol mellrákjával járó kálváriájáról mesélt. Az énekesnő elmondta, hogy rendszeresen végzett magán önvizsgálatot, egy ilyen alkalmával találta meg a mellében azt a csomót is január 15-én, amivel minden elkezdődött.

Tévénézés közben babráltam a nyakamnál, a láncomnál, és utána mondom… itt van valami. Másik oldalon nincsen semmi. És akkor, gyakorlatilag 5 perc leforgása alatt kitapintottam, hogy valami rendellenes van a mellemben

– kezdte az énekesnő. Mint mondja, az eset után megvárta a párját, és félmeztelenül kérte, hogy nézze meg azt, ami aggasztja. Ő is kénytelen volt megerősíteni, hogy csomó van a mellében. Ezután nem vártak semmire, rögtön orvoshoz fordultak. Egy hét múlva közölték vele, hogy daganatról van szó.

Az énekesnő ekkor a testvérét riasztotta, ugyanis sem a párja, sem a szülei nem tartózkodtak Budapest közelében. Leginkább az édesapját féltette a hírtől, akihez rendkívül közel áll. A diagnózis napján volt egyébként szerelme születésnapja is, ezért két zokogás között elment egy cukrászdába, hogy tortát szerezzen neki.

Fresh Andi hozzátette: nem volt ideje sajnáltatni magát, minden nagyon gyorsan történt körülötte. Mélyről jövő erő kerítette hatalmába, eluralkodott rajta az élni akarás. Kezelései közben azt is eldöntötte, hogy segíteni akar sorstársain, ezért is osztotta meg a történetét. Tudja, hogy csak öt év után lesz hivatalosan is gyógyult, ő azonban igyekszik emiatt nem izgulni, inkább azt mantrázza, hogy minden rendben lesz.