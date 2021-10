Hosszú idő óta először jelentkezik kézbe fogható gyermekkönyvvel a Harry Potter-széria írónője. J.K. Rowling új műve, a Karácsonyi malac egy szívmelengető, izgalmas történet arról, mit is jelentenek a gyerekeknek a játékaik.

A történet főhőse elveszíti kedvenc játékát, Püsmacot. Bár kap helyette egy másik plüssmalacot, régi barátját senki sem pótolhatja: ekkor kerül képbe a karácsonyi csoda. Jack és bosszantó új játéka, a karácsonyi malac kockázatos utazásra indul az Elveszettek Birodalmába, hogy kimentsék a fiú legjobb barátját a szörnyűséges, játékpusztító Veszejtő markából. A veszélyes kalandban segítségükre van egy beszélő uzsonnásdoboz, egy bátor iránytű és egy Remény nevű szárnyas lény, de igyekezniük kell, mert ha nem találják meg Püsmacot még éjfél előtt, soha nem jutnak haza.

J.K. Rowling a korábbi munkáitól független regényt 6-8 éves kortól ajánlja, de természetesen nem csak gyerekeket ragad majd magával a története.

Nagy izgalommal várjuk J.K. Rowling legújabb meséjének fogadtatását, és reméljük, a magyar gyerekek is örömmel vetik bele magukat Jack és a karácsonyi malac izgalmas kalandjaiba. Rowling ismét egy varázslatos utazással csinál kedvet az olvasáshoz, pont úgy, ahogy korábban a Harry Potter-sorozattal. És ahogy az olvasók már megszokhatták, természetesen most is kiadónk kiváló munkatársa, Tóth Tamás Boldizsár dolgozott a magyar fordításon, ami – mint mindig – rengeteget ad hozzá a szöveghez”