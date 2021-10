Osváth Zsolt: El akartam dobni magamtól az életem

A ZSHOW Time YouTube-csatorna révén ismert Osváth Zsolt legújabb videójában elmondta, hogy miként próbált meg öngyilkosságot elkövetni, valamint több olyan, nézőitől érkezett történetet ismertetett, amelyben iskolai zaklatásokról számoltak be.

A videóban Osváth Zsolt elmondta, hogy állami gondozásban nőtt fel, és „a legkülönfélébb szadista bántalmazásokat” élte meg, mivel már akkor látták rajta, hogy meleg.

Emlékszem, amikor egy srác odapiszkított az ágyamba, vagy amikor belenyomták a fejemet a WC-be. De volt olyan is, aki a szadista hajlamait egészen különös módon élte ki, nem csak rajtam, másokon is. Volt egy zsebkése, aminek lefogta a pengéje nagy részét, csak egy fél centit hagyott kint, azzal bökdösött. Nem maradandó, csak felületi sérüléseket okozva, de nagyon fájt. Vagy ott volt az is, aki rajtam fejlesztette tökéletesre a zsibbasztóját