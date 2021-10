Jared Leto oltásellenes tüntetésen járt, könnygázt kapott az arcába

Az énekes dokumentálta is az Olaszországban látottakat.

Pénteken már csak az állhat munkába Olaszországban, akinek a zsebében ott lapul a védettségi igazolvány. Az igazolás hiányában a munkaadónak fizetés nélküli szabadságra kell küldenie a munkavállalót. Akinek nincs védettségi igazolása, az nem veszíti el az állását, ám a fizetését nem kapja meg, és hosszú távon helyettesíthetővé válik – ez pedig az oltásellenes lakosoknak nagyon nem tetszik.

Jared Leto, a Thirty Seconds To Mars énekese a járvány kirobbanásáról rendesen lemaradt annak idején. Amikor a pandémia valóban komolyra fordult, ő épp egy 12 napos meditáción vett részt a sivatagban, ahol amellett, hogy a saját gondolataiba mélyedt, útitársaival sem beszélt, mert a menet önként némasággal párosult. Amikor aztán visszatért az internethez, megdöbbenve realizálta, hogy nem abba a világba jött vissza, amiből korábban elindult a meditációs túrára.

Teljesen el voltunk zárva. Se telefon, se kommunikáció. Fogalmunk sem volt, mi történik az intézményen kívül. Tegnap egy egészen más világba sétáltunk ki. Olyanba, amely örökre megváltozott

– írta tavaly Jared Leto.

Az énekes a múlt hétvégén Olaszországban járt, ahol belecsöppent egy vakcinaellenes csoport tüntetésébe, akik a kötelező oltás ellen tiltakoztak. Leto több felvételt is közzétett a rémisztő élményről, közben pedig egy adag könnygázt is kapott az arcába. Bejegyzésének szövege alapján valószínűleg nem tüntetőként vett részt az eseményen, ugyanis úgy fogalmazott, hogy

úgy vettem ki, hogy a kötelező vakcina és a védettségi igazolvány miatt tiltakoztak.

Leto dokumentációja meglehetősen rémisztőre sikerült, egy felvételén még egy sérült, vérző fejű ember is látható. A kommentszekcióban több olasz rajongó is megköszönte a bejelentkezését, illetve kifejezte megnyugvását aziránt, hogy kedvencük épségben túljutott a tiltakozók tömegén. Született egyébként olyan megjegyzés is, melynek szerzője azt írta:

Olaszország valójában nem olyan, amilyennek szombaton láttad!

(Borítókép: Jared Leto. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)