Másodfokon is pert nyertek Kulcsár Edináék Tibi atyával szemben

A Tibi atya blog egyik szerkesztőjét február végén marasztalta el első fokon a bíróság, miután élesen bírálta Kulcsár Edina és férje, Csuti instagramos tevékenységét. A felek egy darabig csak üzengettek egymásnak, majd a házaspár jogi útra terelte az ügyet. A bírónő akkor azzal érvelt,

hogy Kulcsár Edina és Csuti Instagram posztjai a magánéletük részét képezik, és nem tekinthetők közéleti tevékenységnek.

Tibi atya ministránsa hangosan felröhögött az ítélethirdetés közben, amiért szóbeli figyelmeztetést kapott. Szerinte a jogállam és a szólásszabadság addig terjed, amíg az állampolgárok hajlandók érte megharcolni. Mint a blogján megírta, akár Strasbourgig is képes elmenni az igazáért.

Ahogyan Kulcsár Edina férjének friss Instagram-posztjából kiderült, a bíróság másodfokon is a házaspárnak adott igazat. Mint írja,

két rendbeli becsületsértés vádjában találták újra bűnösnek a vádlottat, mert a becsületüket és emberi méltóságukat mélyen sértő módon nyilvánult meg több alkalommal.

Csuti hozzáteszi, hogy a Tibi atya blog említett szerzője szerinte olyan, mint egy őrült rajongó, csak épp nem követi őket, helyette viszont lassan minden írásában velük foglalkozik. Az ítélet fényében reméli, hogy ezzel végre pontot tehetnek az ügy végére.

A Blikk információi szerint az ítélet jogerős, a Tibi atya nevű oldal üzemeltetőjét valóban bűnösnek találták kétrendbeli becsületsértésben, és egy év próbaidőre bocsájtották. Fellebbezésre nincs lehetőség.

Elégedett vagyok az ítélettel, örülök, hogy győzött az igazság. De nemcsak az a fontos, hogy nekünk igazságot szolgáltattak, és kicsit talán végre megnyugodhatunk, hanem az is, hogy így bárki látja, igen is van esély küzdeni a becsületsértésekkel szemben. Remélem, akik hasonló helyzetben vannak, erőt merítenek Edina és az én esetemből, és mernek tenni a mocskolódások ellen

– mondta a lapnak Csuti.

A Blikk a házaspár ügyvédjét is megszólaltatta. Dr. Nagy József elmondta, hogy ő is elégedett döntéssel, mert „egy véleménynyilvánítás sem mehet át öncélú gyalázkodásba”. Hozzátette azt is, hogy a bíróság kimondta,

Kulcsár Edina és Szabó Ádám nem minősülnek közszereplőknek, hiszen nem gyakorolnak közügyeket, a blogban megjelentek pedig megvalósították a becsületsértés törvényi tényállását.

A cikk megjelenésekor egyébként Kulcsár Edina az Instagram- és Facebook-profilján is közszereplőként jegyzi magát, hasonló a helyzet férje Facebook-oldalával is.