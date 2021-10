Újabb rekordokra készül a szentesi izomember: több kamiont és egy repülőt is elhúz foggal

A telephelyen többtonnás járművek motorja búg, és bár az eső után kissé csúszik az aszfalt, Sinka Zsolt, azaz Popey arra készül, hogy a rekordkísérletre való gyakorlásként két, egymáshoz kötött kamiont is elhúz foggal. A szentesi izomembert, akinek harapóereje nagyobb, mint egy krokodilé, a rekordkísérlet előtti edzésen faggattuk a felkészüléséről.

A felkészülés tulajdonképpen év eleje óta tart. Április 11-én volt egy nagy világrekordom, akkor egy közel 96 tonnás vízszállító tűzoltóautót húztam el. Az Elite World Records hitelesítette is már ezt. Október 20-án három kamiont húzok el. Egy kamion körülbelül 17 tonna, plusz az üzemanyag és még egy-egy sofőr, mert valakinek egyenesben kell tartani azokat. De ez egy felkészülési rekord lesz, novemberben egy sokkal nagyobb megmérettetés vár rám, arra készít fel. Egyáltalán nem izgulok, és nem tartok semmitől, nálam ilyen nincs. Úgy vagyok vele, hogy nincs lehetetlen

– jelentette ki Popey, aki a tervei szerint tíz méteren át fogja húzni a súlyos karavánt; a három kamion összsúlya megközelítőleg 100 tonna.

A különös sportba egyébként 2012-ben kezdett bele. Ezt megelőzően hevederbe bújva húzott teher- és tűzoltóautókat a testével. Legelőször akkor döntött rekordot, amikor testhámmal vontatott el két tűzoltóautót. A legnagyobb közlekedési eszköz, amit valaha elhúzott, a Wizz Air 51-52 tonnás repülőgépe volt, amiről a világsajtóban is írtak.

Újabb Guinness-rekordra hajt

Bár a rekordok hosszú éveken át boldoggá tették, most, 40 évesen úgy döntött, hamarosan befejezi. Mint mondja, a legutolsó nagy súlyos megmérettetése novemberben lesz.

Fontolgattam már, hogy visszavonulok, ezért is tűztem ki ezt az utolsó rekordot. A tervek szerint november végén lesz az utolsó Guinness-rekordom, Fudzsejrában, az Egyesült Arab Emírségekben. Akkor fogok legutoljára nagy tömeget húzni, egy 282 tonnás repülőgépet. Ez a rekordok méltó lezárása lesz, de később azért lesznek még kisebb bemutatók

– magyarázta a szentesi izomember, akit bár Popeynek becéznek, a hasonló nevű mesefigurával ellentétben nem a sok spenótnak köszönheti duzzadó izmait és erejét.

A járműveket megmozdítani a legnehezebb. Mindenki azt mondja, ha már elkezd gurulni, onnantól nagyon könnyű. Ha nem mindenhol egyenletes az aszfalt, a kamion egyből megáll, és akkor is, ha nem folyamatos az erőkifejtés. A foggal húzáshoz a nyaki izmokat kell nagyon megerősíteni, és a gerinctartó izmot, a széles hátizmot, valamint a lábizmot. A legfontosabb tehát az edzőtermi munka

– emelte ki az erőművész, aki arra is kitért, ő maga hogyan edz.

– fogalmazott Popey, hozzátéve, ennek a sportágnak is megvannak a maga veszélyei: a fogát kitépheti az erős kötél, a térdei is lesérülhetnek, de a megfelelő technikával ezek elkerülhetőek.

Lánya a nyomdokaiban bandukol

Popey tíz éves lánya, Dotti is szereti az extrém sportokat, a foggal húzást is kipróbálta már: az osztrák származású színész-testépítő, egykori kaliforniai kormányzó Arnold Schwarzenegger két és fél tonnás járművét vonta magával. (Az autót Sinkáék egyik barátja biztosította, aki ismeri a legendás színészt – a szerk.)

Dotti is ezzel foglalkozik, Arnold Schwarzenegger első Cadillacjét húzta el nem is olyan régen. Ki szerette volna próbálni, pontosabban fel akarta mérni az erőszintjét, de ő nem ebben a sportágban jeleskedik. Versenyszerűen úszik az Emírségekben. Az ottani válogatott csapatban is benne van.