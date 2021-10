Több vasat tart a tűzben Angelina Jolie?

Bár Angelina Jolie és Brad Pitt Hollywood valaha volt legáhítottabb sztárpárjának számított annak idején, mára ők is szomorú példaként hizlalják a tönkrement házasságok tengerét. 2019-ben hivatalosan is véget vetettek kapcsolatuknak, gyermekeik és más közös dolgaik miatt továbbra is megy a pereskedés, legutóbb egy francia szőlőbirtok miatt ugrottak egymásnak.

Nem mellékes az sem, hogy a színésznő családon belüli erőszakkal vádolja volt férjét. A nyilvánosság előtt mélyen hallgat a részletekről, szeptember elején adott nagyinterjújában azonban annyit elmondott, hogy az egész családját féltette Brad Pittől, és korábban az is érzékenyen érintette, hogy a színész képes volt együtt dolgozni Harvey Weinsteinnel annak ellenére, hogy a rossz hírű producer Angelina Joliet is molesztálta karrierje kezdetén.

Harmadik férjével való házasságára tehát keserűen emlékszik, a jelek szerint viszont azzal a férfival, aki először húzott gyűrűt az ujjára, meglehetősen jó kapcsolatot ápol. De kezdjük az elejéről...

Jenny Shimizu

Mielőtt először férjhez ment volna, Angelina Jolie tett egy rövid leszboszi kitekintést: ő és Jenny Shimizu a Kis Tüzek című filmen dolgoztak együtt, és rendesen össze is melegedtek. A színésznő nem is titkolta, hogy odavan a modellért, akihez talán hozzá is ment volna, ha végül nem egy másik kollégája mellett köt ki.

Meglepett, amikor rájöttem, hogy olyasmit érzek, amit eddig csak férfiak iránt éreztem, nem pedig nők felé. Meg akartam csókolni, meg akartam érinteni

– mondta annak idején Angelina Jolie, akit exbarátnője egyébként meg is hívott 2014-ben az esküvőjére, a színésznő azonban passzolta a részvételt – írta meg a The List.

Jonny Lee Miller

A színésznő és Jonny Lee Miller kollégákként találkoztak először az Adatrablók című film forgatásán. Egymásba habarodtak, egy évvel később pedig össze is házasodtak 1996 márciusában. A menyegző cseppet sem számított hagyományosnak, Jolie bőrnadrágban mondta ki az igent, miközben a fehér felsőjére állítólag a saját vérével írta fel vőlegénye nevét. Mindezzel egyébként még viccelődött is, mondván

arra készülsz, hogy hozzámész. Hozhatsz némi áldozatot azért, hogy különleges legyen

Különlegesség ide vagy oda, a véres nász nem tartott sokáig. 1999-ben hivatalosan elváltak egymástól Jonny Lee Millerrel, ám úgy hírlett, barátok maradtak. Vagy talán sokkal többek annál?

Billy Bob Thornton

Első válása után Angelinát hírbe hozták Timothy Huttonnal és Mick Jaggerrel is, az ő szíve azonban Billy Bob Thorntonhoz húzott. Ismét egy forgatás közben forrt ki a románc, méghozzá a Vakrepülés című film díszletei mögött. A dolog pikantériája mindössze az volt, hogy Thornton akkor éppen Laura Dernnel járt jegyben. A tervezett lagzit persze lefújták, és a színész korábbi menyasszonya helyett Anglina Joliet vette feleségül egy év múlva. A színésznő egyébként ezúttal is vérét adta a szerelméért, ahogyan most Machine Gun Kelly és Megan Fox, úgy ő és második férje is a nyakában viselte a párja vérét. A vörös motívum mellett a bűvös három év is megmaradt a Angelina második házasságában: 2003-ban ez a szerelem is válással végződött, de a páros barátságban maradt. Billy Bob Thornton három éve azt mondta, hogy bár ritkán tud összefutni exnejével, rendszeresen beszélnek – írta meg az In Touch.

Brad Pitt

Telt az idő, Angline Jolie pedig a bulvárlapok szerint Nicolas Cage, Colin Farrel és Vil Kimmer meleg ölelését is megtapasztalta. Elsöprő szerelmet azonban Brad Pitt mellett talált a Mr. és Mrs. Smith című film forgatásán – melynek idején, mint tudjuk, a színész Jennifer Anniston férje volt. Nem sokkal később a Jóbarátok színésznője be is adta a válópert, Brandgelina pedig mindenki kedvencévé vált, a lapok egymással versenyeztek a róluk szóló exkluzívabbnál exkluzívabb sztorikért. Angelina egyébként ezúttal nem ment az oltárhoz rögtön. Bár már 2005-ben egymásba szerettek, csak 2012-ben jegyezték el egymást. A menyegzőre 2014-ben került sor, ekkor már együtt neveltek 6 gyermeket. A házasság ezúttal öt év után ért véget 2019-ben, a felek pedig még mindig nem jutottak dűlőre egymással – sem a gyerekeket, sem pedig a közös tulajdont illetően.

A színészt a válás óta egy Nicole Poturalski nevű német modellel hozták össze. A nőről kiderült, hogy házas, és állítólag vissza is ment a férjéhez, bár év elején már arról szólt a fáma, hogy valójában soha nem is járt Brad Pittel, csupán futókaland volt köztük.

Angelina Jolie jó időre parkolópályára tette a randizást, az utóbbi hónapokban azonban meglehet, hogy több vasat is tart a tűzben. Név szerint a volt férjét, Jonny Lee Millert és The Weeknd zenészt, aki egyébként 15 évvel fiatalabb nála.

Utóbbival június elején látták vacsorázni a színésznőt, majd egy koncertre is elmentek. Felröppent ugyan, hogy kettejük kapcsolata csupán üzleti, különös, hogy legutóbb már több mint két órán át élvezték egymás társaságát egy olasz étteremben, ahova bár külön érkeztek, már együtt távoztak.

The Weeknd with Angelina Jolie last night. pic.twitter.com/t8yjBuQazb — The Weeknd Access (@WeekndAccess) September 26, 2021

Eközben egyébként Angelinát első férje, Jonny Lee Miller lakása körül is lefotózták az elmúlt hónapok során. Először egy üveg borral a kezében látogatta meg a színészt, majd 17 éves fiával, Paxszal az oldalán. A héten ismét kettesben vacsoráztak a Page Six szerint, majd együtt távoztak a helyszínről.

Mivel a fotók és a dátumok szerint a színésznő párhuzamosan találkozgat mindkét férfival, nehéz eldönteni, mi a valódi szándéka. Meglehet, hogy egyikük irányában valóban csak üzleti lehetőség vagy éppen barátság köti, a jövőben valószínűleg kiderül, melyikükkel milyen nexusban is áll valójában – mindez persze esélyes, hogy a paparazzók munkáján múlik majd.

(Borítókép: Angelina Jolie 2019. október 9-én. Fotó: Jeff Spicer / Getty Images)