Nyolcórás pszichiátriai vizsgálatra köteleznék Kobe Bryant özvegyét

Kobe Bryant 2020. január 26-án szenvedett halálos helikopter-balesetet, amelyben odaveszett Gianna nevű lánya és hét másik ember is. A kosárlabdázó özvegye, Vanessa még tavaly szeptemberben indított pert, miután kiderült, hogy a tragédia helyszínén a Los Angeles-i megyei seriffhivatal több alkalmazottja is fotókat készített az áldozatokról, amelyeket később többeknek meg is mutattak.

Vanessa Bryant perében az áll, hogy az említett képek kiszivárgásával megsértették a család magánéletét, és szándékos érzelmi szorongásba taszították őket. Az özvegy meghatározatlan összegű kártérítést követel.

A megye válaszolt is minderre. Indítványában azt kéri, a felpereseken végezzenek pszichiátriai vizsgálatot, ugyanis a dokumentumokat benyújtó szerv szerint a család nem állíthatja, hogy depresszióban szenved, ha utána nem hajlandó bizonyítani. A védelem döntő fontosságúnak nevezte az orvosi vizsgálatot.

A család jogi csapata bírálta az indítványt, amelyben arra kérnék az özvegy mellett kiskorú lányait is, hogy nyolcórás, akaratlan pszichiátriai vizsgálatnak vessék alá magukat. A Bryant család ügyvédje nem is volt hajlandó megvitatni a felvetést, amelyről a bíróság előreláthatóan novemberben dönt majd.

A baleset körül egyébként ez legalább a negyedik bírósági ügy. A szóban forgó per azzal indult még tavaly, hogy az összetört helikopter körül nyolc seriffhelyettes is megjelent, mellettük pedig állítólag tűzoltók is fotózni kezdték a halottakat, bár utóbbiak a Washington Post szerint nem társvádlottak a perben. Pár nappal később egy norwalki pultos nyújtott be pert, miután szem- és fültanúja volt, hogy az LA-i megyei seriffhivatal egyik gyakornoka azzal kérkedett, milyen sok időt töltött a baleset helyszínén, amelyről fotókat is mutatott egy nőnek, akit elmondása szerint le akart nyűgözni a bárban. Mindazonáltal a tűzoltóságnál is történtek emiatt elbocsájtások, egyikük azért indított pert, mert állítása szerint a baleset után lefokozták.

Nyár elején továbbá az is felmerült, hogy Kobe Bryant özvegye perre mehet a Nike márkával, mondván: a sportszergyártó úgy kezdte meg árusítani a sportolóval együtt meghalt lánya emlékére gyártott cipőt, hogy egyáltalán nem kért engedélyt a családtól. A cipő a Mambacita nevet viselte, azt pedig Vanessa Bryant is elismerte, hogy voltak is arra vonatkozó tervek, hogy megjelenik az emlékcipő. Ezek az ötletek viszont később elsikkadtak, mivel a Nikeval kötött szerződést nem hosszabbították meg.

A Mambacita cipők eladását nem hagytam jóvá. A lányom előtti tisztelgésnek szántam, az összes bevételt a Black Mambacita Alapítvány kapta volna meg, viszont úgy döntöttem, hogy nem kötök új szerződést a Nikeval, és nem is hozom forgalomba ezeket a cipőket. Azt nem tudom, hogyan tette rá más a kezét ezekre a cipőkre, amelyeket a lányom tiszteletére terveztem

– írta akkor a korábbi NBA-sztár özvegye Instagram-bejegyzésében.

(Borítókép: Vanessa Bryant. Fotó: Kevork Djansezian / Getty Images)