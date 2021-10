Dér Heni újra a TikTok sztárjaival bulizik

Hamarosan elstartolt az Index tehetségkutatója, a #miatiktokod, de ettől függetlenül is sűrű hetek várnak az influenszerekre. A két évvel ezelőtti sikeren felbuzdulva október 24-én ismét megrendezik az Akváriumban a hazai közösségi médiasztárok egyik fontos eseményét, a TikTOP Fest & Awardsot. A rendezvény egyben egy díjátadó-gála is, amelyen ez alkalommal már youtuberek, Instagram-sztárok és Twitch-gamerek is képviseltetik magukat a tiktokkerek mellett.

A díjátadó részeként kiderül majd, hogy ki lesz az idei év feltörekvő influnszere, vagy éppen abszolút shitpostere, azaz a legblődebb vagy csak legfurább tartalmakkal előálló TikTokk-személyisége,

idén ugyanis már ebben a kategóriában is lehet díjat szerezni.

A rendezvényen több mint száz influenszer lesz jelen, közülük hetvenen a TikTokon váltak ismertté, mint például Vivi és Norbi, Sápi Vivi, Czura Karina, Radics Zsombor, Sütő Karcsi, Lantos Ági és Bazsó Norti, de többek között Szender Milán és Szász Dorina is ott lesz a díjátadón. A YouTube platformjáról Elek Robi, Bene Martin (Nudlesz), Iron Channel, Már megint Kitti valamint Lővei Balázs (Baluka), a Twitch-ről pedig Surján Gergő (Suri), Balazsin Bence (Mirageepauto) és Sűtő Krisztián (cristijAn) várják majd többek között követőiket.

Korábban már az Index foglalkozott a kérdéssel, hogy mi állhat a maximum pár perces videóiról ismertté vált applikáció sikerének hátterében, hiszen nem túlzás kijelenteni, hogy manapság már mindenkinek van legalább egy ismerőse, aki jelen van a platformon és órákat tölt el rajta – még úgy is, hogy az illető nem készít tartalmakat rá. Szeptember végén pedig arról számoltunk be, hogy a TikTok elérte a havi egymilliárd aktív felhasználót, ezzel pedig az egyik legnagyobb közösségi oldallá nőtte ki magát – sokakban még az a kérdés is felmerült, hogy az alkalmazás talán már a YouTube szerepét is átvette.

Felhívva a figyelmet a a TikTok kockázataira, valamint a közösségi oldalak közötti falak lebomlására, a rendezvényen jelenlévő tiktokkerek, youtuberek, és Twitch-streamerek egy kerekasztal-beszélgetésen is részt vesznek majd, az Akvárium klub úgynevezett „okostokker” sarkában pedig a platform hasznos és edukatív oldalával ismerkedhetnek meg az odalátogatók – vannak ugyanis, akik a biológia, a pszichológia, a pénzügyek, a művészetek vagy akár a marketing világáról készítenek videókat a TikTokra.

A napot lezáró gálaműsoron fellép majd Nemazalány X Sofi, Manuel és T-Danny, valamint az R3D1ONE hip-hop együttes. A műsorvezető a korábbi évhez hasonlóan ismét Dér Heni lesz, aki előadóként is szerepel majd.

Keressük a TikTok legjobbjait

Hamarosan elstartol az Index új tehetségkutatója, a #miatiktokod című formátum a YouTube-csatornánkon. A verseny házigazdája a Márkó és Barna síkideg című podcastből ismert Linczényi Márkó lesz, a négyfős zsűriben pedig a szintén síkideg Turai Barna, a TikTok koronázatlan királya, Csaby1, a magyar divattervező és modell Molnár Nini, valamint Hajós András, zenész-műsorvezető fogja tiszteletét tenni.