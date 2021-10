Válságban Kulcsár Edináék házassága, lehullt az Instagram álarca

A Szabó–Kulcsár házaspár a múlt héten ünnepelte győzelmét Tibi atya ministránsa ellen. A bíróság másodfokon is nekik adott igazat, illetve kimondták, hogy ők ketten nem minősülnek közszereplőnek. Velük ellentétben a blog szerzője nem elégedett az ítélettel, mint mondja, akár Strasbourgig is elmenne az igazáért.

A párnak azonban az élet más területén is van miért harcolnia – derült ki a Nyerő Páros új részéből. Kulcsárék sokkolták az RTL Klub műsorának nézőit és a rajongóikat egyaránt, amikor elárulták, hogy a házasságuk válságba került, és tulajdonképpen azért érkeztek a versenybe, hogy visszataláljanak egymáshoz.

Az Instagram sötét oldala

Az Instagramról már évek óta azt mondják, hogy az élet hibátlan, karcmentes oldalát „hivatott” bemutatni. Ez az állítás a felhasználók zöménél meg is állja a helyét, ritka ugyanis az a profil, melynek tulajdonosa nem a mindennapjainak csupán azt a részét dokumentálja, ami kvázi tökéletes, vagy legalábbis hozzá mérten a lehető legjobb. Bejelentkezés egy elegáns étteremből vagy egy barátokkal töltött estéről, aminek posztolása közben hosszú időre csak meredünk a telefonunk képernyőjére, hogy a legelőnyösebb effekttel tegyük még vonzóbbá a saját életünk reklámját.

Több kutatás is készült már, amely kimutatta, hogy az Instagram az egyik legkárosabb alkalmazás, ami a mentális egészséget illeti. A vizsgálatok szerint főleg a tinédzserek körében okoz szorongást, a Facebook saját kutatása szerint háromból egy tinilány sérül amiatt, mert az app elérhetetlen testképet favorizál – írja a The Guardian. Hasonló a helyzet a felnőtt korosztállyal is, hiszen az Instagram világában, ahol minden a vizuális világról szól, nem jellemző, hogy filtermentes, szerkesztetlen valóságot látnánk. Ez persze nem meglepő, hiszen ki akar egy rossz nap után kisírt szemekkel posztolni, nem beszélve arról, hogy ekkor rásütik a hatásvadász jelzőt is. Maga az alkalmazás koncepciója lehet az, ami mérgezővé teszi a légkört, mégis rengetegen vallják be maguk is, hogy függői lettek az Instagramnak, vannak, akik kifejezetten próbálnak ügyelni arra, hogy limitálják az oldalon töltött idejüket, egyfajta közösségi médiás detoxot tartva.

Az influenszer-tevékenységnek kvázi követelménye is, hogy mindig tökéletes sminkben, csodás alakkal pózoljon az, aki ezzel szeretne foglalkozni. Kulcsár Edina maga is több lábon áll, modellkarrierje és vállalkozásai mellett influenszerként is tevékenykedik, aminek részét képzik a mosolygós, boldog posztok is, melyek mögé vannak, akik rosszindulatúan egy halom bánatot képzelnek, és persze olyanok is, akik úgy hiszik, az ő élete tökéletes – pedig a valóság valahol középúton lehet.

Egy házasság háborúja

Kulcsár Edina és férje, Csuti egyaránt szenteltek most egy-egy posztot annak, hogy elmondják, a mosolyuk mögött ott lapulnak a terheik is, az utóbbi időben ugyanis eltávolodtak egymástól. Mint írják, hullámvölgyükről már más csatornákon is beszéltek; követőiket meglepte, hogy ennyire komoly a dolog. Mint kiderült, a veszekedések alkalmával volt rá példa, hogy eldobták a gyűrűjüket, vagy éppen a szemetesbe helyezték. Felmerült köztük a szétköltözés, illetve a válás lehetősége is.

A gondok a pandémia alatt kezdődtek. Kevesebb volt a bevétel, de több a kiadás, ami mellett a babavárás és az építkezés töltötte ki a házaspár mindennapjait. A helyzet akkor sem lett könnyebb, amikor a kis Nina megszületett, ugyanis a babának komoly nehézségei voltak az alvással, a feszültség pedig rendesen rányomta a bélyegét a házasságra. Egy ponton a modell fogta a gyerekeit, és elment velük otthonról.

Alig kommunikáltunk Csutival, és volt, hogy nagyon csúnyán összevesztünk, a kapcsolati problémáinkról sem tudtunk beszélni. Volt, hogy a két gyerekkel elmentem otthonról egy-két éjszakára. Mondtam Csutinak, ez az utolsó esélye, különben beadom a válópert. Lassú folyamat volt, hogy visszataláljunk egymáshoz, a műsor pedig arra volt jó, hogy végre ketten lehettünk. Pár nap után észrevettük, hogy újra érdeklődünk egymás iránt, és éreztük, igenis van miért küzdenünk

– mondta a Blikknek Kulcsár Edina.

Csutit elmondása szerint nagyon megviselte a családja nélkül töltött idő. Hozzátette, hogy a szerelem sosem múlt el közte és a felesége között, és voltaképpen magát a folyamatot nem is vették észre, egyszer csak szemet szúrt nekik, hogy valami nincs rendben közöttük, de időben nyitni kezdtek a másik felé.

A Nyerő Párosban egyébként több ponton is látható volt a házastársak közötti feszültség. Amikor a párok elindultak a szobáikat elfoglalni, Kulcsár Edina igencsak lelkes volt, ám amilyen nagy hévvel indult a cél felé, nagyot esett a magas sarkújában pár méter megtétele után. A földről Kármán Odett segítette fel, miközben Csuti csak nevetett, és annyit mondott:

Ezt a szégyent!

Nem volt nagy szinergia Csutiék között akkor sem, amikor különböző kérdéseket kellett egymásról megválaszolniuk, sőt. Amikor Sebestyén Balázs megkérdezte, hogy Edina mire a legbüszkébb, férje azt a választ jelölte meg, arra, hogy hétéves korában szerepelt a Kölyökklubban, a modell azonban azt, hogy

híressé tette Csutit.

Az üzletember undorítónak nevezte a válaszlehetőséget, amikor pedig felesége ki is választotta azt, teljesen bepöccent.

A tény, hogy engem Edina híressé tett, az nem igaz. Én ezáltal ismertebbé váltam, de nagyon szeretném, ha a hírességet meg az ismertséget tudnánk külön definiálni. Amikor megláttam a nevemet ezzel a hírességgel kapcsolatos válaszban, fölrobbant az agyam. Azért pöccentem be, mert ő pontosan tudja, mennyire ki vagyok erre élezve, és azt gondoltam, hogy nem fogja ezt megnyomni

– magyarázta később Csuti, aki a villában a többi versenyzőnek is leadta a sztorit, egy ponton pedig olyan ideges lett, hogy megpróbált egy puffot belerúgni a kerti medencébe.

Kulcsár Edináék versenytársaik előtt sem titkolták el, miért érkeztek a műsorba. Leültek a többiekkel, és bevallották, hogy a házasságuk a tét, amit szeretnének megmenteni. A modell elmondta, hogy az elmúlt másfél év nagyon nehéz volt számukra, a munka, az építkezés és a gyermeknevelés rengeteg terhet rótt a vállukra, aminek meg is lett a böjtje.

Megszűntünk létezni egymásnak mint férj és feleség, vagy mint egy szerelmespár. Volt arra is példa, hogy összepakoltam, és azt mondtam, hogy el szeretnék válni, ha ez így folytatódik

– magyarázta a szépségkirálynő.

Csuti hozzátette, hogy az élet legtöbb pontján sikeresnek érzi magukat, éppen ezért éli meg nagy kudarcnak azt, ahol a házasságukban tartanak. Öt és fél éves kapcsolatuk alatt mindent elértek, amit akartak, mivel pedig nagyon szeretik egymást, igyekeznek megmenteni a szerelmüket.

Én nem vagyok egy kimondottan jó partner. Sokszor viszem haza a problémákat, vagy inkább sokszor nem tudom nem hazavinni őket. Sokszor bántom Edinát szavakkal. Ezek általában trágár kifejezések. Én ezeken egy-két óra múlva abszolút túl tudok lendülni, de Edina viszi magával, és napokig bánatos emiatt

– mondta Csuti.

Elhangzott továbbá, hogy ismét meg kell tanulniuk kezelni egymást, hiszen az új élethelyzet új megoldásokat kíván. Dolgoznak azon, hogy rendbe tegyék a dolgaikat, hiszen a családjuk az első.

Van, akiknek bejött

Nem a Szabó–Kulcsár házaspár az első, aki párterápiaként tekint a Nyerő Párosra. 2019-ben Istenes Bence és Csobot Adél nyerték a versenyt, akik maguk is azért jelentkeztek, hogy visszataláljanak egymáshoz. Elmondásuk szerint sok nehézség keserítette a kapcsolatukat, és előfordult, hogy azt hitték, nem tudják folytatni egymással.

Kicsit mi is párterápiaként tekintettünk rá, mert tudtuk, hogy csak egymásra számíthatunk, és hogy olyan napok elé nézünk, ahol csak mi lehetünk, gyerekek nélkül. Társasági lények vagyunk mindketten, így szívesen »vegyültünk« a többiekkel, és viszonylag sok emberhez sikerült közelebb kerülnünk.

– mondta Csobot Adél, akinél be is jött a Nyerő Páros-recept, hiszen Istenes Bencével azóta is boldog párt alkotnak.

(Borítókép: Kulcsár Edina. Fotó: Sóki Tamás / Index)