Meghan Markle apja keményen nekiment a lányának és Harry hercegnek

Thomas Markle szerint akár be is perelhetné a lányát, amiért nem engedi neki, hogy találkozzon az unokáival.

Meghan Markle évek óta nem tartja a kapcsolatot családjának apai ágával. Ez nem is meglepő, hiszen féltestvérei sportot űztek abból, hogy rossz színben tüntessék fel őt a nyilvánosság előtt, ebben pedig időnként az apja, Thomas Markle is partner volt. A 77 éves férfi a napokban a Good Morning Britain vendége volt, ahol elmondta, hogy szeretne találkozni az unokáival, de közben nem vesződött azzal, hogy lányát és annak férjét méltassa – írja a Page Six.

Thomas Markle szokásához hűen nem kertelt, és kerek perec azt mondta, hogy a lánya azután változott meg, hogy „összekavart” Harry herceggel – aki szerinte elárulta nemcsak II. Erzsébetet, de a teljes Egyesült Királyságot és a hadsereget is.

Mindenkit magára hagyott. Most meg nem csinál mást, csak bringázik fel és alá. Nem tudom, hogy számára ez lenne-e a nagybetűs élet. Semmi értelme

– mondta Meghan Markle apja.

A férfi azt is megszellőztette, hogy Kaliforniában többen azt tanácsolták neki, hogy perelje be a lányát, amiért nem engedi neki, hogy az unokáival találkozhasson. Állítólag egy halom ügyvéd is ezt javasolja, és biztosították is őt arról, hogy nagy valószínűséggel nyerne, ha bíróság elé cibálná elidegenedett lányát. Ő azonban elmondása szerint nem tesz ilyet, mert nem szeretné, ha az unokák azt látnák, hogy a szüleik ellenségesek.

Thomas Markle egyébként úgy véli, Meghan azért is orrolt meg rá, mert többet foglalkozott a féltestvéreivel, és bár kérte arra, hogy szakítsa meg velük a kapcsolatot, ő ezt nem tudta megtenni.

Ami a nagyszülőket illeti, nem Meghan apja az egyetlen, aki nem találkozhatott az unokájával. II. Erzsébet bár megismerhette a kis Archie-t, amíg a sussexi hercegi pár az Egyesült Királyságban tartózkodott, Lilibettel neki sem volt még lehetősége találkozni. Nemrég úgy tűnt, a pár hazatér a családhoz a néhai Diana hercegnő tiszteletére rendezett eseményre, Meghan Markle szóvivője azonban megcáfolta mindezt, így a nagy összeborulás elmaradt. Thomas Markle ezzel szemben lánya első gyermekét sem látta még soha szemtől szemben.

(Borítókép: John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)