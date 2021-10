Nádai Anikónak elege lett, a zaklatók miatt félti a családját

Nádai Anikó és párja, Hajmásy Péter voltak az RTL Klubon ezen a héten elindult Nyerő Páros című műsor első kiesői. A kiesés után a műsorvezető közösségi oldalán fakadt ki egy hosszú és kemény hangvételű posztban, miután több negatív hozzászólás is felütötte fejét a kommentszekcióban.

A poszt elején Nádai Anikó leszögezte: párjával minden percét imádták a műsornak, és noha szívesen játszottak volna tovább, utólag nem bánja, hogy így alakult. A bejegyzés innentől kezdve váltott kritikus hangvételre.

Félelmetes, hogy mennyien gondolják azt magukról: pontosan tudják – személyes ismeretség nélkül is –, hogy Te milyen ember vagy, hol hibázol, mikor mit kellene tenned vagy mondanod. Bennem most nem lenne több erő szembenézni a sok rosszindulattal. Csak három napot volt lehetőségünk a villában tölteni, és úgy gondolom, senkit sem bántottunk meg vagy beszéltünk ki. És még így is vannak sokan, akik veszik a bátorságot, hogy durván belénk rúgjanak. »Ezt vállaltad!«, »Ez ezzel jár!«, »Viseld el!«