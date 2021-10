Justin Bieber tarol a listán: elindult a szavazás az MTV EMA jelöltjeire

Justin Bieber nyolc, míg a tavalyi gálán legtöbb díjat elhozó BTS négy jelöléssel szerepel az MTV EMA idei listáján. A díjkiosztóra november 14-én Budapesten, a Papp László Sportarénában kerül sor, ahol világsztárok jelenlétére is lehet számítani. A showműsort a 180 országában vetítik majd, a műsorvezetőt és a fellépőket később jelentik be.

Néhány nappal ezelőtt érkezett a hír, hogy a járvány miatt tavaly virtuálisan megrendezett MTV EMA gálát ezúttal a megszokott formában, fellépőkkel és feltehetőleg közönséggel tartják, méghozzá Budapesten. Bár a melegellenes módosításokkal kiegészített pedofiltörvény elfogadása miatt egy ideig dilemmáztak a szervezők, hogy áthelyezzék más országba a rendezvényt, ám végül úgy döntöttek, a helyszín a két éve lekötött magyar főváros marad.

A döntés világos volt számunkra. Nem szabad elmozdítanunk az eseményt, ehelyett előre kell lépnünk, kihasználva a műsort, hogy szolidaritást vállaljunk az LMBTQ+ közösséggel Magyarországon és szerte a világon, miközben továbbra is küzdünk mindenki egyenlőségéért

– idézte Chris McCarthyt, az MTV Entertainment Group Worldwide elnök-vezérigazgatóját a Variety.

McCarthy szerint a ceremónia remek alkalom lesz rá, hogy világszerte kiálljanak a melegek és transzneműek jogaiért egy olyan közép-európai országban, ahol megnyirbálták azokat. Alig várja, hogy felerősítve a hangjukat szolidaritást vállaljanak az LMBTQ+ tagokkal. Az elnök-vezérigazgató The Associated Press-nek adott interjújában azt is hangsúlyozta, hogy semmiféle kormányzati cenzúrát nem tolerálnak, már a kezdetektől világossá tették, hogy nem engednek szerkesztői beavatkozást a művészekre vagy a tartalomra vonatkozóan.

A gála tehát Budapesten lesz, és miután már személyes találkozásra is van lehetőség, feltehetőleg több világsztár is érkezik az eseményre, ám a kilétükről egyelőre még nincsenek információk. Ami biztos, az a jelöltek névsora, akikre már el is indították a szavazást az esemény honlapján. A külföldi előadók mellett külön kategóriában a magyar leget is keresik: Azahriah mellett a Halott Pénz, a Follow The Flow, a Margaret Island és a Wellhello csapatára adhatja le voksát a közönség november 10-ig.

A 2021-es MTV EMA jelöltjeinek listáját Justin Bieber vezeti, aki nyolc jelölést tudhat magáénak. Bieber a Daniel Caesarral és Giveonnal közös Peaches és a The KidLAROI közreműködésével született STAY című világslágerekért a Legjobb előadó, a Legjobb pop előadó, valamint két Legjobb dal jelölés mellett a Legjobb videó, a Legjobb kollab és a Legnagyobb rajongók kategóriában is újabb díjjal gazdagodhat idén.

A díjátadó showt egy nagyszabású zenei eseménysorozat vezeti fel. A november 5-től startoló MTV Music Week keretében országszerte különböző helyszíneken közönségkedvenc hazai és nemzetközi előadók fellépései készítik elő a gálát, ami a szervezők reményei szerint

egy globális zeneünnep lesz.

Teljes lista – MTV EMA 2021 jelöltek

Legjobb magyar előadó

Follow the Flow

Margaret Island

WellHello

Halott Pénz

Azahriah

Legjobb előadó

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Legjobb pop előadó

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Legjobb dal

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Legjobb k lip

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

Legjobb k ollab

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson. Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

Legjobb új előadó

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Legjobb elektronikus előadó

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Legjobb rock előadó

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Legjobb e lternatív előadó

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly Twenty One Pilots WILLOW

YUNGBLUD

Legjobb latin előadó

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro Rosalía

Shakira

Legjobb Hip Hop előadó

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion Nicki Minaj

Legjobb K-Pop előadó

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Legjobb c sapat

BTS

Imagine Dragons Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Legjobb push előadó

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Legnagyobb rajongótábor

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Videó egy jó ügy érdekében

Billie Eilish - Your Power

Demi Lovato - Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. - Fight For You

Harry Styles - Treat People With Kindness

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Legjobb amerikai előadó