Demagóg szenátorfeleségként tér vissza Emilia Clarke

A Trónok harca Daeneryse ma ünnepli 35. születésnapját, egyúttal új szerekben is tetszeleg. Csatlakozik a Marvel-univerzumhoz, később pedig azt is megmutathatja, mit tud Jean Kerrként, Josheph McCarthy feleségeként.

Emilia Clarke szerencsés csillagzat alatt született, megadatott neki ugyanis az, hogy viszonylag kevés produkcióban szerepelt, mégis világhírnevet szerzett, aminek tetején azóta is lubickolhat. Az évek során bebizonyosodott, hogy az élet bárkivel lehet kegyetlen, a színésznő azonban mindenen szerencsésen felülkerekedett – a jövőben pedig két izgalmas projekt is vár rá.

Clarke Londonban született, és már totyogós babaként érdeklődött a színházi munka után. Miután elvégezte a színi iskolát, rá is lépett a számára kijelölt útra, a siker pedig egészen hamar rátalált. Több műfajban is kipróbálta magát a reklámtól kezdve a rövidfilmeken át a sorozatos szereplésekig, míg nem sikerült elvinnie a jackpotot Daenerys Targeryen szerepével.

A Sárkányok anyjának karakterét eredetileg nem neki szánták. Tamzin Merchant, a Tudorok és a Salem színésznője kapta a szerepet, és le is forgatta a sorozat nyitóepizódját, ám elmondása szerint nem érintette meg a karakter, és a producerek is érezték, hogy a Jason Momoával forgatott jelentei nem működnek. Kifejezetten kényelmetlenül érezte magát a szexjelenetnél is, ami állítólag a próbaverzióban jóval csábítóbbra sikerült, mint amit a valóban publikált epizódban láthattak a nézők. Tamzin elmondása szerint nem érezte úgy, hogy neki kellene elmesélnie Daenerys Targaryen történetét, és persze az sem növelte a munkakedvét, hogy a jelenet néhány kockáját újra kellett venni, ugyanis a mellettük álló lónak erekciója lett, ami nem mutatott volna túl jól az éles adásban.

Nem volt részem színészi képzésben, csak ösztöneim vannak. Ami izgat és ami hajt, az egy lenyűgöző történet és egy lenyűgöző karakter. Számomra a Trónok harca sosem volt ilyen. Azt hiszem, Emilia Clarke testamentuma volt, hogy ikonikussá tegye mind a történetet, mind a karaktert. Ő nyilvánvalóan izgatott volt, hogy elmondhassa ezt a történetet, epikus és kiváló volt. Én azonban nem éreztem a szívemben, hogy el akarnám mesélni

– mondta Tamzin, hozzátéve, véleménye szerint ha a szerep túl híressé és gazdaggá tette volna, nem lehetne az a kreatív ember, aki most – írta meg az Entertainment Weekly.

Emilia Clarke remekül beleilleszkedett a Sárkányok anyjának szerepébe, a sorozat indulása azonban élete egyik legnehezebb időszakává vált. 2011-ben éppen edzeni volt, amikor egy gyakorlat végzése közben pokoli fájdalmat kezdett érezni a fejében. Szünetet kért az edzőjétől, mert tudta, hogy valami nagyon rossz történik vele. Mint kiderült, sztrókot kapott, méghozzá olyan súlyosat, amibe az emberek egyharmada belehal.

Sosem éreztem még ekkora félelmet, mintha a balsors utolért volna. Láttam, hogy mi vár rám – ezt nem lehetett életnek nevezni. Színész vagyok, a munkám legfontosabb része, hogy emlékezzem a szövegemre. Most meg még a nevem se jut az eszembe. A legrosszabb perceimben ki akartam húzni a csöveket magamból, arra kértem az ápolókat, hogy hagyjanak meghalni. A munkámban, abban a szakmában, amire mindig is vágytam, a beszédnek és a kommunikációnak kulcsszerepe van. Ha nem tudok beszélni, semmi értelme az egésznek.

– mondta a színésznő, aki a Trónok harca stábjának meghagyta, hogy senkinek se beszéljenek az egészségügyi állapotáról.

A nehéz felépülést követő második évben ismét sztrók kínozta meg, amiből elmondása szerint még az elsőnél is nehezebben sikerült felépülnie. Kálváriája után létre is hozta a SameYou nevű alapítványát, mellyel az volt a célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a sztrókra, és lépéseket tegyen a prevenció érdekében.

Ami a szerep első jelöltjét, Tamzin Merchant feszengése a meztelen jelenetek miatt Emilia Clarke számára is ismerős volt. Mint kiderült, pályakezdőként nem tudta, hogyan mondjon nemet az ilyesmire, ezért bár nem volt ínyére a dolog, rábólintott. Később már jelezte a készítőknek, hogy nem szeretne meztelenkedni, a válasz azonban kérdésbe bújtatott manipuláció formájában érkezett.

Nem szeretnéd, hogy a sorozat rajongói csodáljanak?

– mondták neki.

A segítségére Jason Momoa, a sorozatbeli Khal Drogo sietett, aki hangsúlyozta, csak olyasmit vállaljon el, amivel nem rúgja fel a saját maga számára felállított szabályokat. A tanácsát meg is fogadta – aminek a testéért rajongó közönség persze nem feltétlenül örült.

Miután a sorozat véget ért, a stáb annyifelé ment, ahányan csak voltak. Emilia Clarke azóta kipróbálta magát romantikus filmekben és Sarah Connorként is az új Terminátor-filmben, eredményes szerepeket hozva.

Tavasszal a színésznő rajongói teljesen ráizgultak arra a lehetőségre, hogy Emilia Clarke Meraként térjen vissza az Aquaman második részében. A Johnny Depp kontra Amber Heard-ügy után ugyanis azt remélték, hogy ahogyan a színészt is páros lábbal rúgták ki a filmjeiből, hogy Heardot is menesztik aktuális szerepéből. Ez azonban nem így lett, Emilia szuperhősködése egyelőre várat magára – de lehet, hogy nem is olyan sokáig.

A színésznő ugyanis beszáll a Marvel-univerzumba. A Secret Invasion című sorozatban fog szerepelni, azt egyelőre nem tudni, kit alakít majd a szuperhősszériában. Emilia szívében egyébként külön helye van a képregényeknek (az említett sorozat is képregényadaptáció). Gyerekkorában testvére képes történeteit bújta rajongással, nemrég pedig írt egy sajátot is, M.O.M.:Mother Of Madness címmel. A sztori egy menstruáló édesanya szuperképességeit járja körbe.

Marvel-hősként szinte borítékolható a siker, Emilia azonban nemrég kapott egy új fontos szerepet is. A Joseph McCarthy életét bemutató filmben fogja játszani a szenátor feleségét, Jean Kerrt. A mozit Václav Marhoul rendezi, aki maga is a vasfüggöny mögött nőtt fel. A produkcióban olyan színészeket soroltat fel, mint Michael Shannon, Dane DeHaan és Scoot McNairy.

Joe McCarthy története időtlen, és a hatalomra jutása mögött álló dráma pedig kijózanító. Erőteljes emlékeztető mindannyiunk számára, hogy az igazság és a tények a szabad és nyitott társadalom éltető elemei. Tom kivételes forgatókönyve, Václav megalkuvást nem tűrő látásmódja és ez a figyelemre méltó együttes megadja a filmnek a szükséges alapot ahhoz, hogy megfelelően felfedezze az amerikai történelem e hűvös és kritikus fejezetét

– mondta a Deadline-nak Zach Studin, a film egyik producere.

Emile Clarke tehát nem kell, hogy beleragadjon a sárkányokon lovagló Daenerys Targaryen szerepében. Kétségtelen, hogy a Trónok harcában nyújtott alakítását nehéz lesz felülmúlnia, de készülőben lévő projektjei lehetőségekkel teliek, így meglehet, hogy ismét olyan szerepbe helyeződik majd, amire azt mondhatják: erre született.

(Borítókép: Emilia Clarke 2019. szeptember 22-én. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)