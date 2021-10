Karrier és család: működhet egymás mellett

A legtöbb ember életében eljön az a pont, amikor elkezd családra vágyni. Kinek előbb, kinek később jön a gondolat, ami végül mindent felülír. Vannak, akik azért nem mernek belevágni a családalapításba, mert attól félnek, derékba törik a karrierjüket, pedig számtalan példa mutatja, hogy a kettő remekül megférhet egymás mellett.

Angelina Jolie

A 46 éves Angelina Jolie életében kétségtelenül a gyermekei a legfontosabbak. A színésznő már fiatalon eldöntötte, hogy népes családot szeretne, huszonéves korában örökbe is fogadta Maddox nevű fiát és Zahara nevű lányát. Miután Brad Pittel egy pár lettek, a gyerekeket a színész is a nevére vette. Angelina közös gyermekükkel 2005-ben lett várandós, Shiloh születése után pedig nem sokkal újabb taggal bővült a család, méghozzá egy Pax nevű fiúval, aki ugyancsak örökbefogadás útján csatlakozott a famíliához. A pár számára nem bizonyult soknak négy gyermek, Angelina Jolie utolsó terhessége alkalmával ikrekkel lett várandós: Knox Leon és Vivienne Marcheline 2018-ban születtek.

A szülők kapcsolata azóta megromlott, és Angelina bánatára egyelőre közös felügyeletet kaptak a gyermekeik felett – dacára annak, hogy a színésznő családon belüli erőszakkal vádolja volt férjét. Úgy tudni, a színésznő nem tervez visszavonulót fújni, amíg meg nem kapja a gyerekek kizárólagos felügyeleti jogát. Küzdelme mellett színészi pályáját sem hagyja hátra. Nemrég öt gyermeke is elkísérte az Örökkévalók című film premierjére, a Cinemablend szerint pedig számos filmje van készülőben.

Robbie Williams és Ayda Field

A Williams-Field páros 2010-ben kötötte össze az életét, két évvel később pedig meg is született első gyermekük, Theodora. 2014-ben követte őt Charlie, négy év csend után pedig váratlanul bejelentették, hogy megérkezett a harmadik baba is. Colette béranya segítségével jött világra, ugyanez volt a helyzet tavaly Benedicttel. A pár nem árulta el, miért volt szükségük béranyára, külföldön azonban egyáltalán nem ritka, hogy egy család ilyen nemű segítséget kér.

Williamsék egyébként szülőként sem veszítették el a humorérzéküket, sőt. Instagramjukon folyamatosan tolják a szórakoztató tartalmakat, amikor pedig annak idején a színésznő vajúdott, több felvétel is készült arról, ahogyan a férje körbeugrálja, illetve a Jégvarázs főcímdalát énekli neki.

Ami a munkát illeti, sem Williams, sem pedig Field nem tette parkolópályára a karrierjét. 2018-ban a brit X-Faktor mentorjai voltak, az énekes pedig sorra jelentette meg lemezeit, utolsó albuma tavaly jelent meg. Ayda Field ugyan az utóbbi időben kevesebb szereplést vállalt, ez nem is meglepő, hiszen negyedik babájuk még nagyon kicsi, így nyilván az ő és a testvérei gondozása az első.

Katherine Heigl

Az egyesek szerint kegyvesztett színésznő 2010-ben hagyta el a Grace klinikát, előtte azonban tett olyan megjegyzéseket, amik jócskán megnehezítették az életét a szakmában. Mint ahogyan azt utólag elmondta, azért köszönt el a sorozattól, mert családot alapított, és úgy érezte, örökbefogadott kislányával kellene lennie ahelyett, hogy csak a munkának él.

Családot alapítottam, ez pedig mindent megváltoztatott. Azt a vágyamat is, hogy teljes állásban dolgozzak. Szünetre mentem a családom miatt, az anyaság pedig megváltoztatta a nézeteimet. Mielőtt visszatértem volna, megint beszéltem Shondával arról, hogy nem szeretnék elmenni. Aztán otthon vártam a hivatalos válaszra, hogy már nem vagyok a műsorban. Azok a pletykák, hogy én nem voltam hajlandó visszatérni, nem igazak

– olvasható a How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, azaz a Hogyan ments meg egy életet: A Grace klinika története könyv hasábjain.

Heiglnek és férjének, Josh Kelleynek egyébként három közös gyermeke van. Naleigh Moont 2009-ben Dél-Koreából, Adelaide Marie Hope-ot pedig három évvel később, szintén Koreából vették magukhoz.

A színésznő 2016-ban a pár meglepetésére teherbe esett, a babát pedig nagy örömmel meg is tartották. A kicsit Joshuának nevezték el. Időbe telt, de végül a színésznőnek is sikerült visszatérnie a képernyőre. Jelenleg a Szentjánosbogár lányok című Netflixes sorozatban játszik, férje pedig évek óta ontja magából a dalait.

Magyarországon ugyancsak akadtak olyan hírességek, akik az adoptálás mellett döntöttek. A néhai Törőcsik Marinak például egy lánya született, majd magához vett egy koreai származású fiút. Örökbefogadott továbbá Árpa Attila, Miklósa Erika, Vujity Tvrtko, Grecsó Krisztián és Balsai Móni is.

Lakatos Márk műsorának legutóbbi részében, az Indexszel együttműködésben megjelenő Konyhanyelvben ugyancsak a család volt a téma. A divattervező és vendégei fontos témákat jártak körbe a saját gyermekkorukat és a gyereknevelést illetően. Ezúttal nem is volt vita a felek között, egyetértettek abban, hogy