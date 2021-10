Károly hercegnek van mitől félni, készül Harry herceg önéletrajza

Károly hercegnek el kell bújnia abban a pillanatban, ahogy Harry herceg kiadja az életrajzi könyvét – mondja egy királyi szerző, Andrew Morton a Mirror szerint. A brit lap emlékeztet, hogy jövőre várják a sussexi herceg memoárját, amelyben mindent pontosan és valósághűen mesél el eddigi életéről.

Amióta Harry herceg és Meghan Markle elvágták magukat a királyi családtól és az Egyesült Államokba költöztek, a kapcsolatuk közel sem alakult fényesen. Harry Oprah Winfreynek adott interjújában meg is vádolta apját azzal, hogy nem veszi fel neki a telefont és pénzügyileg sem támogatja.

Később az Apple TV The Me You Can’t See műsorában beszélt arról, hogy a család teljesen elhanyagolta. Az Armchair Expert podcastben pedig kifakadt Károly herceg szülői képességei miatt.

Most Andrew Morton, aki korábban Diana hercegnő életrajzi könyvét írta, úgy látja, Károly herceg kezdhet félni, ha valóban megjelenik 2022-ben a könyv, mert bőven számíthat majd támadásra a trónörökös.