Visszatért a színpadra a várandós Rúzsa Magdolna

Szombat este a TV2-n futó Dancing with the Stars című műsorban láthatták a nézők a hármas ikreket váró énekesnőt. Rúzsa Magdolna a Tejút című dalát énekelte Kamarás Iván és Mikes Anna tangójához.

Ahogy korábban az Index is megírta, Rúzsa Magdi hármas ikreket vár. Az énekesnő az örömhírről szeptember elején tájékoztatta a közönséget, mostanra pedig már az is kiderült, hogy a spontán fogant gyermekek közt két kisfiú és egy kislány növekszik a pocakjában. A csodaszámba menő terhesség miatt persze jóval elővigyázatosabbnak kell lennie, amivel tisztában is van, ezért döntött úgy, hogy a már meghirdetett turnéja után egy időre visszavonul, és időben befekszik a kórházba, hogy a picikkel együtt biztonságban és jó kezekben legyen.

Sajnos az egészen biztos, hogy a karácsonyt már nem itthon töltöm, de azt gondolom, karácsonyt az ember mindenhova varázsolhat, hiszen ez arról szól, kik vannak melletted, és hogy mi van a lelkedben

– nyilatkozta korábban az eredetileg szülésznő végzettségű énekesnő.

Magdit utoljára szeptember végén, a MOM Kulturális Központban láthatta a közönség, ahol vendégként lépett fel Bereczki Zoltán koncertjén. Arról nem volt hír, hogy ezt követően vállalna még szerepléseket, szombat este azonban újra színpadra állt, méghozzá a TV2 Dancing with the Stars műsorában, ahol a Tejút című számát énekelte, miközben Kamarás Iván és Mikes Anna tangóval igyekezett lenyűgözni a zsűri tagjait.

Hogy hogyan is telnek a mindennapjai, arról Gelencsér Tímea faggatta még az adás előtt a kismamát. Magdi hangsúlyozta, az éneklés egyáltalán nem okoz nehézséget számára, inkább csak a mozgás, ami más, illetve változott. A habitusából adódóan sokszor érzi úgy, hogy nekiindulna, de aztán ráeszmél, hogy a korábban megszokott dolgokat már nem lehet csak úgy megtenni, meg kell tanulnia picit visszafogni magát. Az állapotáról elmondta, miután három baba növekszik a pocakjában, heti rendszerességgel jár kontrollvizsgálatokra, és az orvosa szerencsére eddig mindent rendben talált. A koncertezést viszont leállította, mert az utazások már megterhelők neki. Egy-egy televíziós szereplés, interjú vagy klipforgatás ugyan még belefért, de már azokban is kevesebb és inkább ücsörgős jeleneteket vállalt, hétfőtől pedig teljes pihenés következik.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy Magdi rendszeresen énekel a babáknak. Egyrészt a színfalak mögött azért még folyamatosan dolgoznak, másrészt ha sokáig nem lép fel, önkéntelenül is dalolászik. Előző nap is stúdióztak, mert ha jön az ihlet, rögtön csinálni kell, így az utóbbi időben két új dala is született. De munka nélkül is érik zenei hatások a pocaklakókat, akik bentről hallják, ahogy az édesanyjuk magában dalokat keresgél.

Amikor egy-két hétig nem állok színpadon, és azt érzem, hogy kiesett, amit annyira nagyon megszoktam, akkor azon kapom magam, hogy olyan vagyok, mint egy rádió, amit tekergetnek. (...) Folyamatosan zenében vannak és egyébként nagyon kis szorgalmasok is, mert ugye azért a nyarat végig csináltak velem.

Ha már táncos műsorban vendégeskedett, Magdi azt is elárulta, hogy bizony ő is szívesen lép a parkettre, ráadásul elég komoly tánctudással rendelkezik. Kicsit több, mint tíz évig néptáncolt, emellett pedig – miután a szülőfalujában, Kishegyesen ez kötelező volt – a standard táncokat is megtanulta, amelyekből aztán vizsgáznia is kellett. A csacsacsa és a jive a kedvence, de igazából mindegyiket szereti, talán csak a keringők azok, amelyeket lagymatagnak talál.

A szombat esti műsorban tangóhoz csatlakozott – egy szűk ruhában lépett színpadra, amely szépen kiemelte gömbölyödő, és már igencsak méretes terhespocakját. Stohl András kérdésére – ha esetleg bárki aggódott volna – a produkció után mindenkit megnyugtatott, hogy remekül érzi magát.

Olyan jó itt lenni, annyi szeretetet kaptam itt egész nap, meg jó újra az élő show varázsa!

– fogalmazott az énekesnő.