A TikTok talán korunk legmegosztóbb applikációja. Van, aki imádja, van, aki utálja, de kevesen vannak, akikben semmilyen érzelmet nem ébreszt – legalábbis a fiatal generáció körében. Az említett platform olyannyira népszerű, hogy már a Facebookot is lekörözte, a tinédzserek zöme pedig kvázi itt éli az életét, sokuk pedig attól sem riad vissza, hogy életveszélyes kihívásokban vegyen részt a népszerűség kedvéért.

Amíg a kutatások azt bizonyították, hogy az Instagram-használat a mentális egészség rovására mehet, addig a TikTok felelőtlen kezelése gyakran testi bántalmakkal járhat, de itt sem szabad megfeledkezni a szellemi táplálékról – vagy éppen annak hiányáról.

A TikTokon ugyanis az Instagramhoz hasonlóan ugyancsak aktívak azok a modellek, akik a természetesség zömét mellőzve gyártják tartalmaikat, tovább favorizálva az egészségtelen testképet. Ettől azonban még riasztóbb a fake news burjánzása, az applikációnak ugyanis gyakran hónapokba telik, míg reagálni tud egy-egy, akár többször is jelentett videóra. Vészesen gyorsan terjedtek (és terjednek) a koronavírussal kapcsolatos konteók is, melyek természetesen számtalan kiskorú kezdőlapján is felbukkantak (és felbukkannak). Korábban írtunk is arról, hogy van olyan vírustagadó videó az oldalon, melynek 9,2 milliós nézettsége van, és melynek kommentjei között például a vakcinák okozta hamis mellékhatásokról, a koronavírus és más betegségek halálozási rátáinak téves összehasonlításáról olvashat bárki. Tovább ront a helyzeten az is, hogy az applikáció algoritmusának „köszönhetően” ha valaki végignéz egy ilyen videót, és reagál rá, annál több hasonló jelenik majd meg a feedjében.

Ami a konteókat illeti, a napokban útjára indult egy hamis cikk is, amely egy olyan trend veszélyeit tárgyalja, ami valójában nem is létezik, legalábbis eddig nem létezett. A szövegrészletet egy Twitter-felhasználó osztotta meg, azt viszont nem tudni, hogy milyen céllal.

Íme egy másik problematikus TikTok-trend, ami a rendőrséget és a papságot aggasztja. Itt van, amit a hellmaxxingről tudni kell. A trend főként Amerikában népszerű, ahol a pennsylvaniai Bensalemben a rendőrség már figyelmeztette a szülőket és a kisvállalkozókat. A hellmaxxing egy bizarr új kihívás, melynek lényege, hogy a tizenévesek annyi bűnt kövessenek el, amennyivel még maga az ördög sem büszkélkedhet. A #hellmaxxing címke jelenleg 1,1 millió megtekintésnél jár a TikTokon

– olvasható a még mindig aktív poszt képernyőfotóján, amire egyébként rákeresve nem jelenik meg az eredeti cikk, mert nem is létezik.

well i never pic.twitter.com/hlFuVbWeHn — venus wormwood (@wormwood_stars) October 18, 2021

Az Urban Dictionary szerint a hellmaxxing a definíció szerint annyit tesz, mint

Egyirányú jegyet szerezni a pokolba azzal, hogy valami hihetetlenül rosszat, gonoszat vagy szégyenteljeset teszünk.

Az Insider szerint a TikTokon nem létezik az említett trend, így nem is meglepő, hogy a bensalemi rendőrfőnök is meglepetten állt a híresztelés előtt. Fred Harran a lapnak megerősítette, hogy nem volt dolguk az említett jelenséggel, ennélfogva nem adtak ki figyelmeztetést sem.

Bár a #hellmaxxing trend nem létezik, mémek azért készültek belőle, miközben a vicc mögött ott lapul a félelem is a TikTok fiatalokra gyakorolt befolyásától és a platformon terjedő életveszélyes kihívástól. Az elmúlt időszakban ugyanis olyan elképesztő „versenyszámokban” igyekeztek népszerűséget szerezni a tinik, amelyek esetében már az a tény is aggasztó, hogy valaki kitalálta őket, az pedig főleg, hogy követni is kezdték a példájukat.

Elő a körömreszelővel!

Néhány hónapja a TikTokot fogorvosok lepték el, és nem győzték figyelmeztetni azokat, akik kipróbálták a fogreszelő-kihívást. A szóban forgó trendet követve a felhasználók körömreszelővel estek neki a fogaiknak. Az értelmetlen procedúra nemcsak hogy fájdalmas, de az orvosok szerint komolyan károsítja is a fogakat.

Koronavírus-kihívás

Noha a világ még ma is nyögi a 2020-as év történéseit, voltak olyanok, akik ebből is viccet csináltak. A szóban forgó trend ugyanis abból állt, hogy a követői olyan dolgokat nyaltak meg a néhány másodperces videó kedvéért, amikhez előtte egészen biztosan egy halom másik ember is hozzáért. Ez lehetett egy metró kapaszkodója, de akár egy nyilvános vécé ülőkéje is.

Változtatható a szemszín?

Amennyire bizarr, annyira komolyan vették egyesek a szemkihívást: a résztvevők egy zacskót tettek a szemük köré, melyben kézfertőtlenítő, hipó és borotvahab elegye keveredett. Hogy miért? Azt remélték, megváltozik tőle a szemük színe.

Benadryl-kihívás

A szóban forgó trendben a fiatalok arra buzdították egymást, hogy minél nagyobb mennyiségű gyógyszert szedjenek be, aminek hatására elkábulnak, és hallucinációik lesznek. Miután a jelenség elkezdett szélesebb körben is terjedni, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság felkérte a TikTokot, hogy távolítsa el a videókat, figyelmeztetve, hogy a túl sok gyógyszer szedése súlyos szívproblémákhoz, görcshöz, kómához vagy akár halálhoz is vezethet – írta meg a Newsweek.

Rekeszmászás

Augusztusban rengetegen kipróbálták azt a kihívást, melyben egy halom rekeszből építettek maguknak pályát a résztvevők. Áthaladás közben a legtöbben hatalmasat estek, ezért több orvos is felhívta a figyelmet arra, hogy a kihívás következtében elég egy szerencsétlen földet érés, és könnyen életveszélybe kerülhet a pórul járt tiktokker.

Pénz és konnektor

Egyes felhasználók bármit feláldoznának az adrenalin oltárán. Egy időben különösen népszerű volt az a trend, amelynek hatására a fiatalok egy pénzérmét helyeztek a konnektor közvetlen közelébe. Mindezzel halálos veszélynek tették ki magukat, hiszen nemcsak az áramütés lehetősége állt fenn, de akár tüzet is okozhattak aprónak tűnő csínytevésükkel. Természetesen volt is, akinek sikerült.

Olcsó hallucinációk

Sokan nem tudják, de a szerecsendió nagy dózisban képes hallucinációkat okozni. A pandémia alatt jócskán megnövekedett az unatkozó emberek száma, akik szerettek volna szórakozni egy kicsit, így beadták a derekukat, és engedtek a TikTokon látott csábításnak. A beszámolók szerint volt, aki napokon át aludt kisebb ébredésekkel, melyek alkalmával szörnyű dolgokat láttatott vele a fűszer, és két hétbe telt, míg a toxinok kiürültek a szervezetéből. Akik elmesélték, mit éltek át, egyöntetűen azt tanácsolták mindenkinek, hogy ne próbálják ki a szerecsendiótripet.

A koponyatörő

Talán a TikTok legkegyetlenebb trendje volt a koponyatörő, amelyhez három résztvevő kellett, a harmadik pedig jellemzően nem tudta, mire készül a másik kettő. A hármas fogat középső tagjának a szélső kettő azt adta be, hogy háromig számolnak, aztán együtt felugranak. Ők ketten persze nem mozdultak, amikor viszont a bepalizott illető felemelkedett a talajról, kirúgták alóla a lábát. Az esés természetesen rendkívül komoly veszélyeket rejt magában, hiszen amellett, hogy kifejezetten fájdalmas, akár ájulást, életre szóló sérülést, de még halált is eredményezhet.

Önkézzel az eszméletvesztésbe

Bár a szóban forgó jelenség már jóval korábban terjedt a gimnazisták körében, a TikTokon is tett egy kitérőt. Az önfojtó kihívás résztvevői azt vették videóra, ahogyan eszméletvesztésig fojtogatták saját magukat. Az agymenés végszava az volt, amikor egy 10 éves kislányra az ötéves húga talált rá mozdulatlanul a fürdőszobában. A telefonját, ami mellette hevert a fürdőszobában, a kiérkező hatóságok lefoglalták, így kiderült, hogy ő is az említett kihívást akarta teljesíteni. A kislányt kórházba szállították, de már nem tudtak segíteni rajta – írta meg az NDTV.

A TikTok tehát meglehetősen rémisztő hellyé tud válni, ha a szülők nem követik kellő figyelemmel, mi iránt érdeklődik gyermekük a platformon. Ez persze nem könnyű, hiszen valószínűleg senkinek sem jutna eszébe, hogy a fentebb említett őrületek egyáltalán léteznek, vagy éppen akadnak olyanok, akik részt vesznek bennük. A veszély tehát valós, ez azonban nem veheti el azt a tényt az alkalmazástól, hogy az utóbbi években sokan kértek és kaptak általa segítséget, és az eszeveszett kihívások mellett egy nagy csokor olyan trend is létezik, ami kifejezetten inspirálóan hat a TikTok-társadalomra, és arra ösztönzi a résztvevőit, hogy nap mint nap önmaguk továbbfejlődött változatai lehessenek.

(Borítókép: Mario Tama / Getty Images)