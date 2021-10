Sírás, tánc és Bosszúállók az X-Faktor harmadik adásában

Több mint tíz éve indult el az RTL Klub képernyőjén az X-Faktor. Az elmúlt évtizedben sok víz folyt le a Dunán, zsűritagok jöttek és mentek, egykori versenyzőkből magyar celebeket faragott a média, és volt, akinek legalább olyan hirtelen aludt ki a csillaga, amilyen gyorsan felragyogott.

Idén októberben újra a tehetségek kutatásával próbálják tévéképernyők elé szögezni a magyar lakosságot, de nincs akkora nagyító, amekkorát igényelnénk, hogy a katasztrofális produkciók közül legalább pár valódi értéket ki tudjunk emelni. Persze ez még csak előválogató, viszont ha nem javul a színvonal, akkor lassan be lehet csukni a stúdió ajtaját, mert nagyon úgy néz ki, elfogytak a csiszolatlan gyémántok. Na jó, azért a háromórás műsorba két értékelhető produkció azért belefért.

A 10. évadban új műsorvezetőt kapott az X-Faktor, Lékai-Kiss Ramónát Miller Dávid váltotta. A zsűri férfi tagjai már gyakorlatilag bebetonozták magukat a székükbe, így ByeAlex, Puskás Peti és Gáspár Laci mellett csak a női poszton történt változás, idén Csobot Adélt avatták mentornak.

Adél nyolcvanas évek ihletésű ruhát kapott magára, ami azonnal felidézte a fitneszvideók tornadresszeit. A hozzá passzoló diszkóhangulatot az epizód első versenyzője erősítette: Imi Plaza saját, Shampoo című dalával.

Úgy tűnik, a műsor első blokkjában a retró stílusú dalok domináltak, a nosztalgia pedig köztudottan remek érzést generál. Igaz volt ez a zsűri tagjaira is, akik nem tudták türtőztetni magukat, és elvonva a versenyzők áhított reflektorfényét több ízben táncra perdültek.

A nagy bulikázásban viszont szétszóródott a figyelem, így több olyan versenyzőt is továbbjuttattak, aki ha megfeszül, sem fog tudni megfelelni a következő megmérettetésen, cserébe legalább a mentorok jól érezték magukat.

Nézőként ugyanezt az érzést csak áhítani lehetett.

Az előadók többségének semmi köze nincs az énekléshez, a zenét a versenyzők nagy része hírből sem ismeri, de legalább a munkában megfáradt nép újra kapott lehetőséget rá, hogy a tévét bámulva a társadalom értékes tagjának érezhesse magát.

Míg az első blokk az indokolatlan táncok körül forgott, a második etapban a visszatérőké volt a főszerep. Rengeteg versenyző érkezett, aki már több évadban is kiesett, nagy részüknek az idei szezon sem jelentett sorsfordító változást. Gáspár Laci hamar el is nevezte őket a „Bosszúállóknak”. Meglovagolva a Marvel-hasonlatot pedig elhangzott a műsor egyetlen kérdése, ami legalább popkulturális utalása miatt mosolyt csalt az arcokra.

Egy kérdés van: ez a Végtelen háború lesz, vagy a Végjáték?

Az egyik jelentkezőt annyira megviselte a visszautasítás, hogy miután a zsűri Thanost imitálva egyidejűleg csettintett – jelezve, hogy nem kérnek soha többé a versenyzőből – a megsértett előadó megpróbált egy pohár vizet önteni Gáspár Laci nyakába, és biztos, ami biztos, eldobta a mikrofonját. Mindenki megnyugodhat, a víz a pohárban maradt, a műsorszerkesztők pedig kipipálhatták a technikai eszköz már visszatérő elemnek számító földhöz vágását.

Sajnos a mentorokon érződött majdnem a műsor teljes hossza alatt (és fogalmunk sincs, mennyi időt jelentett maga a felvétel), hogy már tényleg nagyon unják az egészet. Ezt bizonyos szempontból meg lehet érteni. Amióta nem a tehetségeken van a hangsúly, azóta legtöbbször magukból kell bohócot csinálniuk, hogy megdolgozzanak a megfelelő nézettségi adatokért. Viszont így jelenlétük és szavuk az esetek legnagyobb többségében súlytalanná vált.

Majdnem két órát kellett várni az első igazán értékelhető momentumra, addig csak a reklámok jelentettek némi felüdülést, ami már önmagában egy ellentmondás.

Majd megjelent Kocsis Paulina, azaz Panka, aki egy saját dalt hozott a válogatóra. A huszonkét éves lánynak már a beszédhangja meggyőző volt, az énekhangja viszont felülmúlta a várakozásokat. A tény, hogy dalát saját maga írta, úgy növelte az előadói tőzsdén Panka értékét, hogy talán a legtöbb profitot ígérő befektetés lehet neki bizalmat szavazni.

A dalt szerelmének írta, aki végigizgulta Panka előadását, és együtt örült a lánnyal a négy határozott igennek. A lány nevét érdemes megjegyezni, mert bármi is lesz az X-Faktoron belüli sorsa, fogadni mernék, hogy nagy karrier vár rá a magyar zeneiparban.

Szerelemből sem volt hiány, több páros érkezett kézen fogva a stúdióba, hogy egyesített erejével kápráztassa el a zsűrit. Volt, akinek ez sikerült, és volt páros, amelynek tagjai egymásban kellett hogy megtalálják a vigaszt az elutasítás után. Apró geg volt a műsorban, mikor az egyik szerelmespár épp az Aladdin című meséből énekelte az Egy új élmény című dalt, mire a kulisszában álldogáló Miller Dávid azonnal rázendített. Ugyanis a Disney-mese magyar változatában a dalbetétet harminc éve Dávid édesapja, Miller Zoltán énekelte fel Janza Kata színésznővel.

Panka eltűnésével viszont sajnos megint fájóan értékelhetetlen produkciók sora következett, bár a kameraidő legnagyobb százalékában amúgy is a mentoroké volt a főszerep. Néha azért akadt egy-két olyan dal, ami kicsit kiemelkedett az általános borzalomból. Ám nehéz megítélni, hogy saját magukban is értékelhető előadásokat kaptunk-e, vagy csak a közeg miatt tűnt úgy, hogy rendben vannak.

Ahogy az lenni szokott, a szerkesztők arra is figyeltek, legyen legalább egy, megható történetet képviselő szereplő is az adásban. Szirtes Dávid sétált be a színpadra, akinek valóban nehéz múltja van, dalával pedig azt akarta elérni, hogy elhunyt nagymamája büszke legyen rá.

Dávid évek óta szerette volna megmutatni tehetségét az X-Faktorban, viszont nevelőszülei nem engedték el, ám most, hogy elérte a bűvös tizennyolcat, már nem tudta senki megakadályozni. Nem csak a története hatotta meg a zsűrit, kedves és rosszindulattól mentes személyisége, relatív kellemes hangja könnyeket csalt többek szemébe; Csobot Adél elsírta magát, de Gáspár Laci és ByeAlex is meghatódott. Puskás Peti szkeptikusabban állt, azaz ült a produkció után, de Dávid elég igent zsebelt be a továbbjutáshoz.

Szegény Csobot Adélnak ez az első mentoréve, de már most a kiégés ugyanazon jeleit mutatja, mint társai, akik öt éve koptatják a zsűriszéket. A műsor egy pontján Adél kicsit kifakadt, hogy minden produkció egyforma, és nagyon várja, hogy valaki végre odategye magát. Ezzel mi is hasonlóképp voltunk. Erre viszont tényleg az utolsó percekig kellett várni, amikor is megjelent egy kinézetében egyedi, egyediségében kicsit tucat, de akkor is önálló és érdekes személyiség.

A tizenhat éves Balázs Alex Szegedről érkezett, klasszikus zenei tanulmányait hagyta abba rapperkarrierről álmodva. Arctetoválása miatt a zsűri szemében nem volt sok bizalom, de amint elkezdte pörgetni a saját maga írta szövegét, végre megtelt élettel a mentorsor, a közönség és az egész stúdió is. Balázs Alex azért jött, hogy bebizonyítsa azoknak, akik anno bántották, hogy van benne potenciál. Ez pedig sikerült neki, mint kés a vajon, úgy jutott be a mentorházba.

Az X-Faktor egy hét múlva folytatódik, mi pedig kíváncsian várjuk, hogy a zsűri végérvényesen elfáradt-e, vagy Csobot Adél tud adni nekik egy új lendületet.

(Borítókép: Labancz Viktória / RTL Klub)