A show jellegű nagyprodukciók őszi szezonjában hétvégén többféle szórakoztató műsorból is válogathatnak a nézők. Az RTL Klub közönsége szombatonként a jubileumi X-Faktort követheti, vasárnaponként pedig az Álarcos énekes adásain derülhet, már ha bírja az efféle, olykor inkább bolondozásba forduló, könnyed tartalmakat.

A maskarás műsor lényege, hogy ismert emberek vonulnak színpadra különféle jelmezekben, és minden adásban előadnak egy dalt, közben némi pluszinformációt csepegtetve magukról. A produkció nyomozói – a mostani évadban Fluor Tomi, Szabó Zsófi, Szandi és Nagy Ervin – pedig a kapott infók és az előadások alapján igyekeznek kitalálni, kiket rejtenek a maszkok. A műsor házigazdája, Istenes Bence már rutinosan vezényli le az adásokat, a mostani szezonban viszont számára is meglepetéssel készültek a szerkesztők:

az egyik jelmez – méghozzá az Automataé – a feleségét, Csobot Adélt rejtette, akit a legutóbbi adásban lepleztek le a nyomozók.

Az egészben nem is az volt a furcsa, hogy a nyomozók – akikhez vendégként ezúttal Járai Máté is csatlakozott – egyöntetűen arra tippelt, hogy az ATM-maskarában Csobot Adél lapul, hanem hogy maga Istenes Bence is ezt gondolta. A leleplezés után a házigazda elárulta, már régóta sejtette, hogy a párja is szerepel a műsorban – az elhúzódó énekórái miatt kezdett gyanakodni, Fluor Tominak pedig volt egy megjegyzése, amelynek hatására rögtön leesett neki a tantusz, hogy miért van olyan hosszú ideig távol.

Csak mondom neked, hogy te már hetekkel ezelőtt lebuktál, csak nem akartam elrontani a játékodat. Amikor hirtelen három órák voltak az énekórák, akkor egy kicsit gyanút fogtam

– kezdte Istenes, majd Fluor Tomira mutatott:

Egyébként csak elmondom, hogy temiattad fogtam gyanút! Merthogy a Tomi egyszer csak azt mondta, hogy a Diaz mostanában nagyon sokat jár énektanárhoz, nagyon hosszan. Mondom, komolyan?! És elkezdtem azon gondolkozni, hogy egyszer volt egy olyan, hogy azt mondtad, hogy »három órája vagyok énektanárnál«. – Bumm, mondom! Ezt nem hiszem el!

Csobot Adél persze mindezt kikerekedett szemekkel hallgatta, ő ugyanis igyekezett mindent megtenni, hogy titokban tartsa a szereplését. Végül odapirítva kicsit a párjának, hozzátett még néhány pluszinfót a sztorihoz:

Ez azért úgy történt, hogy oda kellett adnom a telefont az énektanárnőmnek, hogy tényleg elhiggye, hogy ott vagyok. Akihez amúgy én tényleg járok. Oda kellett adnom, mert nem hitte el, hogy ott vagyok! De kösz, Tomi, kösz, kösz, tényleg!

A könnyed civakodás végül azzal zárult, hogy Csobot Adél elmondta, egyedül az édesanyjának árulta el, mire készül, és persze Istenes Bence anyukájának, amin a házigazda rendesen kiakadt. Fluor nem kommentálta a hallottakat, kicsit úgy festett, mint aki meg sem tud szólalni a meglepetéstől, hogy Adél lebukásának – idézőjelesen persze – ő az oka.

A leleplezést itt nézheti vissza:

Csobot Adél utolsó produkciója a Bëlga együttes Szerelmes vagyok című száma volt. Mutatjuk: