A kövérség és a szépség nem zárja ki egymást

Önt is zavarja, ha kritizálják a külsejét? Mit tesz, ha nem fér bele a szépségideálba? Egyáltalán miért akar szépnek látszani, és megfelelni másoknak? Érdemes elgondolkodni ezeken a kérdéseken. Vajon mennyivel lesz jobb a közérzete, ha szépnek gondolja magát?

Nyáry Luca korábban többször is beszélt már arról, mennyire zavaró, amikor idegen emberek méregetik, illetve véleményezik a külsejét, ami az ismertséggel bizony egyre gyakrabban fordul elő. Az írónő, aki egyébként az író Nyáry Krisztián lánya, nem egyszer publikált a témában, legutóbb szeptemberben jelent meg egy írása arról, miként harcol a szépségideálok átformálásáért.

Szerettem volna én is olyan lenni, aki bebizonyítja másoknak, hogy a szépség sokkal szélesebb skálán létezik, mint azt hisszük, és ha akar, igenis jól nézhet ki egy kövér, sápadt és furcsa lány is

Azt írja, külsejét érő kritikákat először 17-18 éves korában tapasztalt és idővel szinte örömmel vette magára a „szokatlan külsejű emberek nagykövete” címet. Egyre többet kezdett foglalkozni a kinézetével, a tudatos táplálkozás, a mozgás és a sminkelés is nagyobb szerepet kapott az életében, még akkor is, ha változást nem igazán vett észre magán. Végül a fejébe vette: az ő feladata megmutatni, hogy a kövérség jó is lehet. Görcsösen szépnek akarta látni magát, hozzájárulva egy olyan kultúra kiépítéséhez, amelyben nem csak egyféle mintát fogadnak el szépnek az emberek.

A kikényszerített pozitivitásnak persze káros hatásai is voltak, így elgondolkodott, hogy vajon miért akar mindenáron megfelelni egy szépségideálnak, miközben rosszul érzi magát. Végül rájött, mindez azért van, mert ha megköveteli a szépséget magától és másoktól, azzal azt állítja, hogy a szép egyenlő az értékessel, ami egy olyan, meglehetősen fárasztó álláspont, amelybe szerinte sok testpozitivitás-aktivista belecsúszik. Feltette hát a kérdést:

VAJON MIÉRT KELLENE SZÉPNEK ÉREZNIE MAGÁT? MIBEN HATÁROZZA MEG EZ ŐT A SAJÁT SZEMÉBEN?

A téma, ha nem is beszélünk róla, bizony mindannyiunkat érint. Szépnek akarunk látszani, megfelelni a társadalmunkban elfogadott ideálnak, titkon talán csak azért, mert azt hisszük, így nagyot nőhetünk mások szemében, és elutasítás helyett ezáltal csak és kizárólag elfogadással találkozunk.

Hogy a kövérség bizony egyáltalán nem zárja ki a szépséget, arról Nyáry Luca legutóbb az Index és Lakatos Márk együttműködésével indított Konyhanyelv című műsorban beszélt. Ahogy a sorozat korábbi epizódjainál már megszokhattuk, a stylist ezúttal is három vendéget invitált az otthonába, hogy a felvetett témában közösen jussanak megoldásokhoz.

ELENGEDHETJÜK-E A SZÉPSÉG ÉVEZREDES KÉNYSZERÉT, AZAZ, HA NEM VAGYUNK SZÉPEK, AKKOR IS LEHETÜNK-E JÓK?

– tette fel a kérdést a házigazda Lakatos, amiről aztán terített asztal mellett beszélgetett Nyáry Lucával, Rubint Rékával és Réz Andrással a kamerák előtt. Katt alább a videóra, és nézze meg a műsor előzetesét! A teljes adás szerdán este 8 órakor jön az Indexen.

