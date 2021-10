A mai influenszerek annyira virtuálisak, hogy még a saját ünnepségükre sem mennek el

Tavalyi sikerén felbuzdulva idén második alkalommal ismét összegyűlt a social média hazai krémje az Akváriumban. Az év közösségi média eseményeként emlegetett TikTOP Fest & Awards díjátadóján idén már YouTuberek, Insta-sztárok és Twitch-gamerek is képviseltették magukat a TikTokerek mellett. A rendezvényre több mint száz influenszert invitáltak, de legnagyobb számban még így is a TikTok üdvöskéi képviseltették magukat.

Bár az idei esemény szó szerint egy egésznapos banzáj volt, különböző közönségtalálkozókkal és egyéb programokkal, mi legfőképp csak a díjátadó miatt érkeztünk ki a helyszínre, hogy személyesen és első kézből értesüljünk arról, ki lesz az év TikTokkere, illetve hogy megtapasztaljuk, hogyan kell elképzelni egyáltalán egy ilyen rendezvényt. Mondhatni mindenre fel voltunk készülve, de még így is meglepődtünk például akkor, amikor két díj átadása között Szabyest egyszer csak berobbant a színpadra, majd éneklése közben CD-ket és matricákat kezdett el dobálni a közönségnek.

16 Galéria: TikTok Fesztivál - 2021.10.24. Fotó: Papajcsik Péter / Index

A rendezvényen az átlagéletkor egyértelműen a húsz év alattiak felé tendált, de ha jobban szétnéztünk nem egy tíz év alatti gyerkőccel találkoztunk – na meg persze szülőkkel, akik alig várták, hogy csemetéik végre kiszórakozzák magukat, és amilyen gyorsan csak lehet, távozzanak a helyszínről. Mindez persze nem meglepő, hiszen egy TikTok fesztiválon voltunk. A díjátadót végig Dér Heni vezette, de közben azért ő is előadott egy-két saját dalt, R3D ONE-os hip-hop táncosokkal az oldalán. Természetesen nem maradhatott el az "Ez annyira te" című szerzemény sem, ami a fiatalok körében igen nagy népszerűségnek örvend – a számot Dér Heni ezúttal Kasza Tibi nélkül énekelte.

A zsűri összesen tizenhárom kategóriában osztott ki díjakat, vegyesen jutalmazva a TikTok az Instagram, a YouTube és a Twitch legjobbjait. A TikTok kategóriák nyertesei a következők voltak:

Az Év TikTok közönségkedvence

Amadea

Balogh Balázs

Czura Karina

Kerekes Péter

Liszkai Márk

Makovics Tina

Pap Dorisz

Sirokai Diána

Az Év TikTok shitpost tartalomgyártója

Csaby1

Jóna Márk

PSGOgli7

Síkidegvagyok

Varga Irén

Zsiga Zsombor

Idén már egy teljesen új kategóriában is keresték az év legfurább tartalmával előálló TikTok-személyiségét, aki a rendkívül megosztó Varga Irén lett. Mint kiderült, Irén szekere olyannyira beindult, hogy személyesen nem is ért rá átvenni a díjat.

Az Év csapata

CrewFlix

Az ő esetükben azért nem volt meglepő a győzelem, hiszen egyedül csak őket jelölték a kategóriában. A tagok között ott van Szabyest, Radics Zsombor, Nagy Eliza, Hidvégi Gergő, Szaniszló Péter, Fehér Adrián és Ancsikaa6 is, akik külön-külön is nagy követőtáborral rendelkeznek a platformon, de együtt is készítenek tartalmakat.

Az Év külföldi TikTok tartalomgyártója

Anokhina Elizabeth

Itspierreboo

Kylie Thomas

Livi Athan

Payton Moormeier

Resanu

Khaby Lame

Glebasee

Totouchanemu

Bár ebben a kategóriában a platform legnagyobb nevei szerepeltek, köztük a több mint 100 millió követővel rendelkező Khaby Lame-mel, a díjat mégis egy Kaliforniában élő magyar lány, Livi vehette át, aki a több ezer kilométeres távolság miatt egy videóüzenet formájába köszönte meg az elismerést.

Az Év TikTok felfedezettje

IAMLEVII

Komjáthi Csaba

Kovács Ricsi

Marqusz

Meizer Bence

Szabics Lali

Szolnoki Tímea (Csimcsi)

Verebélyi Gábor

Az Év TikTokkere

Gurják Fanni

Gálik Bálint

Krajnyák Luca

Lanos Ági és Norti

Radics Zsombor

Sápi Vivi

Sütő Karcsi

Vivi és Norbi

A korábban légiutas-kísérőként dolgozó, majd a pandémia miatt TikTokon szerencsét próbáló fiatal lányt, Sápi Vivit választották meg az év Tiktokkerének. Vivi a díj átvételekor teljesen meglepődött, szinte el sem hitte, hogy ő a nyertes – de nem csak ő volt ezzel így, megleptésként ugyanis lett a kategóriának egy különdíjasa is, méghozzá a több mint 250 ezer feliratkozóval rendelkező Radics Zsombor.

Az Év Tiktokere kategóriára szavaztak legtöbben

A különböző kategóriák jelöljtjeire egyébként rekordmennyiségű szavazat érkezett, megközelítőleg 200.000 ezren voksoltak a közösségi média legismertebb arcaira. Ebből az Év TikTokere kategória vitte el a legtöbb szavazatot, hiszen a jelöltekre több mint 60 ezren szavaztak, többen mint a 2019-es rendezvényen összesen.

A gálán azonban visszatérő elem volt, hogy a nyertesek nem voltak jelen a díj átvételekor.

Ezért sokszor úgy tűnt, mintha a virtuális térben már nem lenne menő megjelenni egy eseményen, ahol lehetséges nyertesként ott van az illető neve a listán. Néha kissé kínosan hatott, ahogy többször is szólítani kellett a győztest, aki igazából ott sem volt a díjátadón, vagy csak pár perccel később rohant fel a színpadra. A szervezőknek feltett szándéka volt, hogy a TikTokerek mellett az Instagram, a Twitch és YouTube sztárjait is díjazzák, ezzel érzékeltetve, hogy a különböző platformok között igenis van átjárás, és érdemes ledönteni a már kialakult falakat.

Így nyert díjat például a Mivanaveled show is, melynek alkotói hozták a műsoraikban megszokott cinikus, beszólogatós, váratlan húzásokkal teli stílust. Amikor Dér Heni megkérdezte tőlük, hogy mikor szerepelhet ő is egy részben, egyszerűen csak annyit mondtak neki, hogy

ahhoz tehetség kell.

Heni szerencsére vette a poént, így a srácok tovább kellemetlenkedhettek.

Az év Twitch-stremerének járó díjat a TheVR négyese vehette volna át, akik Varga Irénhez hasonlóan szintén nem jelentek meg az eseményen – de hiába osztották ki az Év ismeretterjesztőjének (ApuApu) és az Év YouTuberének (Fókuszcsoport) járó elismeréseket is, azokat sem vette át személyesen senki. Felettébb különleges "X-Faktor különdíj" járt még az év zenei influenszerének, melyet kivételes módon át is vettek, sőt, a díjazott NEMAZALÁNY X SOFI még egy koncertet is adott a gála közepén.

A díj felvezetése közben a műsorvezető Dér Heni kicsit oda is szúrt az elismerést átadó Miller Dávidnak, hiszen elmondása szerint sokáig abban a hitben élt, hogy ezúttal végre ő ülhet be Dallos Bogi megüresedett mentori székébe, végül azonban ez nem így történt – Heni szerint valószínűleg azért, mert már kicsúszott az átlagéletkorból.

A gálát Manuel közel félórás koncertje zárta, akiért természetesen megőrült a fiatalokból álló nézősereg – mármint azok, akik még ott maradtak, a közönség fele ugyanis ekkorra már rég hazament. Mi is így tettünk.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)