Fluor Tomi órákig bámult egy mászókát, hátha elmozdul

Újra beindult az IstenEst, kedden kikerült az új évad második epizódja is a YouTube-ra, amelyben Fluor Tomit, Kovácsovics Fruzsinát és Turai Barnát vendégelte meg Istenes Bence. A friss epizódban előkerült néhány beteg sztori a múltból: megbeszélték, kinek milyen kényszertevékenységei voltak.

Az RTL Klub műsorvezetője tavasszal indította el a videósorozatát IstenEst címmel a You-Tube-on. Az egyes részekben Istenes Bence tabuk nélkül beszélget a vendégeivel a legtrendibb közéleti és az internet népét aktuálisan lázban tartó témákról úgy, hogy az a nézők számára szórakoztató legyen. Az ötlet szemmel láthatóan betalált a közönségnél, az egyes epizódok több százezres megtekintést hoztak, nem csoda hát, hogy az őszi szezonban a második évad is elstartolt.

A kedden publikált részben Fluor Tomi, Kovácsovics Fruzsina és Turai Barna ült be a stúdióba, ezúttal különféle múltbéli sztorikat felelevenítve. A műsor derekán a vendégek a ciki szokásaikról is vallottak, melyek közt volt néhány igencsak meglepő kényszertevékenység is.

Gyerekként volt egy igazságérzet bennem a betűkkel kapcsolatosan. Ha azt éreztem, hogy egy betűt azon az adott napon keveset mondtam, akkor bepótoltam. Ültem a ház előtt és mondtam, hogy c, c, c....

– kezdte a sztorizást a Wellhello énekese, hozzátéve: ő akkoriban mindent felírt és vezetett, nagyon komolyan vette ezeket a dolgokat. Ha azt érezte, hogy egy betűt keveset használt, az elkezdett hiányozni. Némi hahotázás után Istenes Bence folytatta a sort:

Nekem volt egy hasonló beteg dolgom, valamiért tök kényszeres voltam. Például ha elmentem innen oda, akkor pontosan ugyanazon az útvonalon jöhettem csak vissza. Vagy pontosan ugyanabba a kockába tudtam csak belelépni. Vagy volt olyan, hogy autóval mentünk, és elolvastam mondjuk óriásplakáton egy szöveget, akkor visszafelé is el kellett olvasnom, és kifejezetten rossz érzés volt, amikor volt még három betű, amit nem mondtam vissza.

Fluor erre felhozta a zöld trabantos szokást, amit ha valaki meglátott, meg kellett fognia a fülét és egészen addig nem engedhette el, amíg nem találkozott egy szemüveges emberrel.

Az nem volt

– vágott vissza a műsorvezető, akiről Kovácsovics Fruzsina elárulta, régen volt egy olyan szokása is, hogy az autóban a rádió hangerejét irányító gombot folyton kerek számra tekerte. Istenes erre bevallotta, ezen felül a szimmetria például vesszőparipája mind a mai napig. Átvéve a szót Fluor kicsit elkalandozott az emlékei közt, újabb sztorikat előrántva, amelyek közt akadtak elég beteg dolgok is.

Nekem volt olyan, hogy három órán keresztül néztem ki a panel ablakából, és próbáltam, hogy hátha meg tudom mozdítani gondolattal a mászókát. Picit arrébb néztem, és attól féltem, hogy pont akkor mozdul meg, mikor elfordulok.

Turai Barna ehhez megértően annyit fűzött hozzá:

Nekem volt egy Lego-újságom és abban volt egy kisfiú. Nagyon-nagyon szerettem volna, hogy életre keljen, hogy legyen egy ilyen kicsike barátom. Becsuktam a szemem és erőlködtem, hogy mikor kel életre – és képzeld el, hogy nem kelt életre azóta sem.

A fentieken kívül persze sok más sztori is előkerült a műsorban, amelyekből rendre viccet csinált a csapat. Kiderült például, milyen módon offolta Kovácsovics Fruzsinát egy fiú, akivel hat hétig randizott, hogyan magyaráznák el egy óvodás gyereknek, mitől repül a repülő, vagy például azt, hogy miként kerül a nő hasába, majd születik meg egy kisbaba. Kovácsovics Fruzsina egyébként azt is elpanaszolta, hogy hiába tesz bármit, nem éri el követőszámban az ötezres határt az Instán – a műsornak úgy tűnik, meglett a hatása, mert néhány órával a publikálása óta az énekesnő jócskán megugrotta ezt.

Itt tudja visszanézni az adást, jó szórakozást!

