Erőállapota romlik, ezért már csak bottal tud járni és színpadra állni Koncz Gábor. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt azonban ez sem gátolja meg, hogy színpadra álljon.

Nemrég a Karinthy Színház Nagyvizit című előadása után is bottal ment ki meghajolni a közönségnek a színművész.

Sajnos a gerincsérvem miatt kell. Volt már korábban is, műtöttek is vele, de megint nincs rendben a hátam. Sajnos ez van. Nem örülök neki, fájdogál is, ezért csak bottal tudok menni. Kell, hogy támaszkodjak, így egy kicsit tehermentesítem is azt a részt, másrészt pedig így biztonságos. De nem akarok én panaszkodni, ennyi idősen már nem lehet teljesen fitt az ember. Voltam orvosnál, ő pontosan tudja, mit szabad és mit nem. Nem tudom, hogy kell-e majd műteni vagy sem, egyelőre nem volt róla szó

– vallott őszintén a 2017-ben gerincsérv miatt már megoperált művész. Akkori előadásait le is kellett mondania, most viszont boldogan áll a színpadra, és azt is elárulta, miért dolgozik továbbra is:

Színész vagyok, ez az életem. Ráadásul ez most nem olyan súlyos, mint ami korábban volt. Elvégzem a feladatomat, és nem veszélyeztetem magam.

Koncz Gábor azt is elárulta, hogy a mostani szerepe olyan, amelyben majdnem végig az ágyon kell feküdnie, és sehová sem kell ugrálnia vagy szaladnia. Hozzátette: nagyon várta már, hogy újra színpadra álljon, ugyanis nagyon hiányzott neki a munka.

Jó újra a kollégákkal lenni, és örülök, hogy találkozhatok a közönséggel

– mondta Koncz Gábor, aki novemberben az Újszínház négy előadásában is színpadra áll.

(via Blikk)