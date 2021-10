Fiatal rapper lesz a budapesti MTV EMA-gála házigazdája

Saweetie, a fiatal rapper és színésznő lesz a házigazdája a november 14-én Magyarországról sugárzott MTV EMA show-nak – olvasható a szervezők közleményében. A szupersztár az est folyamán a „Best Friend„ és a „Back To The Streets” című dalait is előadja majd a hamarosan megjelenő albumáról, a „Pretty Bitch Music”-ról.

Az MTV EMA-n bármi megtörténhet

- mondta Saweetie.

Az EMA tökéletes alkalom arra, hogy az egész világ együtt ünnepelhesse a zenét, és alig várom, hogy én is kiállhassak a közönség elé, mert készülök néhány meglepetéssel erre az estére!"

„Nagyon örülünk, hogy Saweetie lesz az idei EMA házigazdája és egyik fellépője Budapesten" - nyilatkozta Bruce Gillmer, a ViacomCBS Zenei előadók, Műsorok és Eseményekért felelős elnöke. „Saweetie igazán sokoldalú tehetség, aki kétségkívül beragyogja majd a színpadot a zenei élet egyik legjelentősebb éjszakáján.”

Saweetie a 2021-es MTV EMA-n a „Legjobb új” kategóriában nem kisebb nevekkel száll szembe a díjért, mint Giveon, Olivia Rodrigo, Rauw Alejandro, Griff és The Kid LAROI. A rapper ebbben az évben vitte haza élete első MTV VMA díját a „Legjobb művészi rendezés” kategóriában a Doja Cat-el közös, és Alec Contestabile által megálmodott „Best Friend” című dalért a 2021-es new york-i díjátadóról.

Diamonté Harper, művésznevén Saweetie egy vagány, lehengerlő karizmájú művész, aki végtelenül tiszteli a kilencvenes évekre jellemző rímeket, aki a legjobbakkal is képes felvenni a versenyt. Alig hat hónap alatt átlépte az összesített 100 millió streamelést, aranylemezt szerzett, továbbá a Billboard, a The FADER, a Noisey és a Los Angeles Times is felhívta rá a figyelmet. A költészet iránti szenvedélye és a rendszeres autóban rappelés adta meg az alapot ahhoz, hogy 2018-ban hobbiját a High Maintenance című lemezén élettel teli versekké alakítsa. Az ICY GRL című slágerével pedig megszerezte a RIAA platina minősítést is, 2019-ben megjelent Saweetie ICY című lemeze, amelynek eredményeként megszületett a kétszeres platinalemezes szenzáció, a My Type, valamint ebben az évben jelölték a 2020-as és 2021-es BET Awards „Legjobb női hip hop előadó” kategóriában is.

A fiatal rapper csatlakozik a korábban bejelentett MTV EMA fellépők sorához: Malumához, Kim Petrashoz és Maneskinhez. A további fellépőket és előadókat az MTV a közeljövőben ismerteti.

A 2021-es MTV EMA jelöltek listája ezen a linken található. A szavazás már elindult az mtvema.com oldalon és november 10-én 23:59-ig tart. A műsort a magyarországi Papp László Budapest Sportarénában rendezik, és november 14-én, vasárnap, közép-európai idő szerint 21:00 órakor az MTV globális hálózatán keresztül közel 180 országban közvetítik élőben. A hivatalos MTV vörös szőnyeget a Zalando segítségével mutatják be.