Réz András: Vacsora közben nincs ott a kényszer, hogy meg kell mondanod a frankót

A Konyhanyelv műsorában legutóbb Rubint Réka, Réz András és Nyáry Luca ült le egymással Lakatos Márk asztalához. A vendégek a testsemlegesség témáját járták körül, miközben azt is elárulták, milyen szavakkal bántották őket mások a külsejük miatt.

Réz András ritkán vállal el hasonló felkéréseket. Az RTL Reggeliben elárulta, hogy kifejezetten rühelli, amikor egy koncepció arról szól, hogy különböző embereket „egymásnak eresztenek“. A filmesztéta azonban izgalmasnak találta mind a beszélgetőpartnereket, mind pedig a témát, amiről a műsorban három generáció mondhatta el a véleményét. Kihangsúlyozta: nagyon nem mindegy, hogy ez a három különböző nemzedék hogyan éli meg testével való kapcsolatot. Reméli, hogy a nézőket magukat is gondolkodásra inspirálja a téma.

Hozzátette, hogy a Konyhanyelv azért is foglalja magában a kellemes hangulatot, mert a nyilvános vitákkal szemben itt egy asztalnál ülnek a felek, vacsoráznak és borozgatnak, így sokkal lazábban képesek eszmét cserélni, miközben nem akarják megváltani a világot.

Itt nem arról van szó, hogy a végén meg kell állapodnunk. Egy normális vitának az a lényege, amit nyilvánosan bonyolítunk, de akár csak barátságosan is, hogy elmondjuk, hogyan látjuk. Nézőpontok, és akkor a világbéke. (...) Van egy ilyen fura kényszer, hogy most meg kell mondanom a frankót, valami nagyot kell mondani. Figyelj, kint egy kicsit bemelegítettem és most megmondom az igazat. A vacsorázás azért egy jó helyzet, mert nem érzed úgy. Csipegetünk, egy korty bor, mifene. Mintha eltűnne belőlünk ez az „és akkor most meg kell mutatni, hogy a világ legnagyobb arcai vagyunk”