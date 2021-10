Elhatárolódnak a történtektől, és Kaffka Mercédesz rövid életű X-Faktoros pályafutásáról is írnak közleményükben.

Kaffka Mercédesz múlt szombaton az egész X-Faktor-stúdiót megtáncoltatta. A versenyzőt végül három igennel juttatta tovább a zsűri, ám mint kiderült, a nyáron forgatott rész után csupán a táborig jutott, ott nem ment át a rostán.

Mindez annak nyomán derült ki idő előtt, hogy az RTL Klub közleményben reagált arra a felvételre, ami tegnap vírusszerűen terjedt szét a magyar interneten. Ezen azonban Mercédesz nem énekelt vagy táncolt, hanem a párját verte össze élő egyenesben.

Mercédesz és élettársa, Jutka hónapok óta közvetítik élőben viharos kapcsolatuk mindennapjait. Aki nézte ezeket a közvetítéseket, az tudja, hogy a pár ezek alkalmával általában alkoholos befolyás alatt veszekszik, és csapkodja az ajtókat is, amiért a szomszédok már többször is rendőrt hívtak rájuk. A tegnapi adás a szokottnál is keményebbre sikeredett, ugyanis egy ponton a két nő annyira összeveszett, hogy Mercédesz élő adásban rugdosta meg az ágyon fekvő Jutka fejét.

Kaffka Mercédesz bántalmazza párját

A bántalmazás után egy rövid időre magára hagyta a látszólag rémült és mozdulni sem merő párját, majd maga felé fordította a kamerát, és azt mondta:

Így jár mindegyik. LMBTQ-ellenes vagy? Akkor így jársz, megrugdoslak a g*cibe.

Az élőzés végül a nők lakótársának hazaérkezésével zárult, aki a háttérben mentőket hívott a földön fekvő Jutkához.

Sokakban felmerült a kérdés a látottak után, hogy vajon az RTL Klub hogyan kezeli a helyzetet, a csatorna pedig közleményben reagált is a történtekre.

Az X-Faktor válogató adását, amelyben Kaffka Mercédesz is látható, 2021 nyarán rögzítette a produkció. Kaffka Mercédesz bár bekerült a műsor Tábor részébe, onnan nem jutott tovább, produkciója már az adásban sem szerepel. Az RTL Magyarország teljes mértékben elhatárolódik az olyan típusú megnyilvánulásoktól, amelyek Kaffka Mercédesszel kapcsolatban a napokban nyilvánosságra kerültek

– felelte a csatorna a Blikk megkeresésére.

Ha önt vagy ismerősét, rokonát erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenesen tárcsázható 06-80-20-55-20-as számon. Emellett a NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes és anonim hívható hétfő, kedd, csütörtök, péntek este 18 és 22 óra és szerdán 12–14 óra között a 06-80-505-101-es számon. A Patent Egyesület jogsegélyszolgálata szerdánként 16 órától 18 óráig, csütörtökönként 10 órától 12 óráig érhető el a 06 70 220 2505-ös számon. Ha felmerült önben a gyanú, hogy bántalmazó kapcsolatban él, de még nem biztos benne, a www.aszeretetnemart.hu oldalon név nélkül, online is kérhet segítséget.