Ahogy korábban az Index is megírta, Friderikusz Sándor 25 millió mínuszban van a YouTube-on indított podcastjével, amiről elsőként a Blikket tájékoztatta a produkció sajtósa, Csenterics Ágnes. A Media1 gyanút fogott a sajtós neve miatt, és utánanézett, létezik-e egyáltalán az információkat közlő hölgy napjainkban. Ilyen néven azonban csak egy televíziós rendezőt találtak, aki tavaly decemberben elhunyt. Felkeresték a Blikk szerkesztőségét is, ahonnan azt a választ kapták, hogy Friderikusz Sándor e-mail-címéről érkezett a nyilatkozat Csenterics Ágnes aláírásával, amit a lapot kiadó Ringier Axel Springer Magyarország sajtóirodája is megerősített.

A Media1 kereste Friderikusz Sándort e-mailben és telefonon is, ám nem kaptak választ egészen mostanáig. A tévés tegnap saját podcastcsatornáján reagált a sajtósának létezését megkérdőjelező hírekre.

Döbbenten és értetlenül nézem azt a hatalmas energiát és szívósságot, amellyel a Média1 főszerkesztője, Szalay Dániel a Friderikusz-produkció sajtósa nyomába eredt, hogy kiderítse, ki is ő. Megdöbbentett, hogy egy újságírónak ekkora baromságokra van ma energiája, és értetlenkedem, mert fel nem foghatom, mit nyer azzal, ha eredményre jut ebben a világrengető problémában. Ha van sajtós, akkor sem fog szóba állni vele, mert nem hagyom neki, ha nincs sajtós, a végeredmény ugyanez

– így kezdi Friderikusz Sándor abban a videóban, amely a Friderikusz válasza a Média1 bosszúhadjáratára munkacímmel jelent meg Facebookon és YouTube-on is.

A fentiek után a tévés azzal folytatta, hogy pályafutása során nem egyszer volt része bosszúhadjáratban, amit – ahogy ő fogalmaz – „újságírónak álcázott személyek” indítottak ellene. Állítja, hogy Szalayval tavaly csúnyán össze is szólalkozott, mert szerinte a szakma elemi szabályait semmibe véve véleményezte Életünk története című sorozatának első epizódját. Ezek után nem volt hajlandó megszólalni a lapjának, és a podcastműsorába való meghívást is visszautasította. Friderikusz úgy gondolja tehát, hogy bosszúról van szó, amelyet videójában kicsinyesnek nevez.

A videóban többek közt azt is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem érti, mit nyer a nyilvánosság ezzel a „hatalmas” nyomozó munkával, amit legalább ilyen arányban nevetségesnek tart. A közel ötperces nyilatkozatból végül nem derült ki, hogy létezik-e a sajtósa, vagy sem.

A videót itt tudja visszanézni: