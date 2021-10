Zayn Malik és Gigi Hadid szakítottak, az énekes állítólag megütötte a modell édesanyját

Váratlan történettől kezdett füstölni a külföldi bulvármédia a minap. Yolanda Hadid, a szupermodell Gigi Hadid édesanyja ugyanis azt állítja, unokájának apja megütötte őt. A TMZ szerint Yolanda Hadid komolyan el is gondolkozott azon, hogy feljelenti az énekest. Zayn Malik határozottan tagadta anyósa (állítása szerint egyébként hamis) vádjait, illetve mint kiderült, csak volt anyósa vádjait, ugyanis a pár már legalább egy hónapja szakított egymással.

Az énekes egy közleményt is megosztott a Twitteren, melyben arról írt, hogy szeretne biztonságos hátteret teremteni a kislánya számára, amiben a család képes annyira privát maradni, hogy a magánéletük részleteit nem dobja ki a világ színpadára, hogy aztán szétszedjék. Írása szerint dolgozik azon, hogy visszaállítsa a családi békét, és hogy nyugalomban nevelhesse tovább a kislányát.

A People több forrása is megerősítette, hogy az énekes posztjában Yolanda Hadidról ír, még ha meg nem is nevesítette. Nem sokkal később egyébként a modell is közleményt adott ki szóvivőjén keresztül, miszerint Gigi kizárólag arra összpontosít, mi a legjobb a gyermekének, és azt kéri, tartsák tiszteletben a magánéletüket. A lap informátorai továbbá azt is elmondták, hogy Gigi és Zayn már egy hónapja nincsenek együtt, kislányuk, Khai nevelésén azonban továbbra is osztoznak.

Nincsenek most együtt. De mindketten jó szülők, közösen nevelik a kislányukat. Yolanda persze nagyon védelmező, a legjobbat akarja a lányának és az unokájának

– mondta a Hadid család egyik barátja.

Gigi Hadid és Zayn Malik egyébként 2015 novemberében habarodtak egymásba. Két évig voltak együtt, a modell még az énekes meglehetősen túlfűtött első dalának klipjében, a Pillowtalkban is szerepelt.

A kapcsolat először 2018-ban szakadt meg. Egy darabig külön utakon jártak, 2020 februárjában azonban ismét összejöttek, Valentin-napon jelentették be, hogy újra egy párt alkotnak. Áprilisban már arról szóltak a hírek, hogy babát várnak, a modell pedig nem sokkal később meg is erősítette a hírt Jimmy Fallon műsorában.

Kislányuk, Khai tavaly szeptemberben született, szülei pedig féltve óvják a nyilvánosságtól, ezt a szokásukat pedig kétségkívül a szakításukat követően is megtartják. A modell pár hónapja nyílt levelet is írt a paparazzókhoz, arra kérve őket, hogy ne tegyék tönkre a városi sétáikat azzal, hogy fotózgatják a babáját, mert szeretnék megadni neki a lehetőséget, hogy amikor elég idős lesz, ő maga dönthessen arról, hogy szeretne-e híres lenni, vagy sem.

(Borítókép: Zayn Malik és Gigi Hadid New Yorkban 2016. május 2-án. Fotó: Mike Coppola / Getty Images for People.com)