Hekkerek támadták meg a legnagyobb angol ékszercéget, aggódhatnak a politikusok és a sztárok

Kibertámadás érte az angol Graff ékszercéget, melynek során orosz hekkerek bizalmas dokumentumokat szereztek meg az ékszerész ügyfeleiről is, hozta vasárnapi címlapsztoriként az angol Mail on Sunday.

Az angol lap szerint a Graff ügyfelei közül világhírű sportolókról, színészekről és politikusokról, köztük például David Beckhamről, Donald Trumpról és Oprah Winfrey-ről is sikerült bizalmas információkat szerezniük a támadóknak. A Mail állítása szerint a szentpétervári székhelyű, Conti néven dolgozó orosz hekkercsoport összesen tizenegyezer ügyfélhez tartozó dokumentumot szerzett meg.

A dokumentumok közt találhatók ügyféllisták, számlák, nyugták, vásárlási jóváírások is.

Mail pedig úgy véli, ezek zsarolási alapot biztosítanak a támadóknak, hiszen leleplezhetők vele titkos szeretőknek vásárolt ajándékok vagy kenőpénznek használt ékszerek is. A dokumentumokat a Conti állítólag a dark weben keresztül tervezi kiszivárogtatni, az angol lap úgy tudja, 69 000, bizalmas adatot tartalmazó fájl már fel is került az internet kevésbé ismert részére.

Azért, hogy további érzékeny információk ne kerüljenek napvilágra, a Mail szerint több tíz millió fontos váltságdíjat követel a Graff cégtől a hekkercsoport. A lapnak nyilatkozó, korábban a brit katonai hírszerzésnél dolgozó Philip Ingram szerint kriptovalutában vagy ékszerekben kérik majd a támadók a váltságdíj kifizetését.

Tekintve a Graff vásárlóinak összetételét a támadás hatalmas jelentőségű

– mondta a Mailnek Ingram, hozzátéve, a Conti valószínűleg magára vonja tettével a nemzetközi bűnüldöző szervek figyelmét, így kérdéses, hogy sikerül-e megszerezniük a váltságdíjat, s ha igen, mihez tudnak kezdeni vele.

A cég brit ügyfelei között a korábban említettek mellett megtalálható a Forma–1 örökösnője, Tamara Ecclestone, a volt válogatott focista, Frank Lampard és a Topshop volt fejese, Sir Philip Green is. Az amerikai ügyfelek közül a legismertebbek közt ott van Tom Hanks, Samuel L. Jackson, Alec Baldwin, Tony Bennett, Oprah Winfrey és Donald, illetve Melania Trump is. De megtalálni a listán a volt kazah miniszterelnök-helyettest, a szaúdi koronaherceget és a svéd Tetra Pak-milliárdost, Hans Rausingot is.

Az angol Mail szerint a hekkerek e-mailen keresztül juttatták fel a zsarolóprogramot a Graff rendszerébe. Ha ez így van, a brit Információs Biztonsági Hivatal (ICO) több millió fontos bírsággal is sújthatja a Graffot, miután a cég nem tett eleget az ügyféladatok biztonságban tartása követelményének. Az ICO jelenleg vizsgálja a jogsértés lehetőségét.

A legnagyobb brit ékszerésznek számító Graffnak nem ez az első ügye támadókkal. 2009-ben két fegyveres rabolt negyvenmillió font értékű ékszert a cég egyik londoni ékszerüzletéből, 1980-ban pedig egy mai árfolyamon kétmillió fontot érő gyémántot loptak el a Graff boltjából.

(Borítókép: A Graff ékszerüzlete Londonban 2009. augusztus 12-én. Fotó: Leon Neal / AFP)