Pataky Attila élő adásban intette kussolásra a zsűrit

Sztárkommentátorként érkezett az EDDA Művek frontembere a TV2-n futó Dancing with the Stars stúdiójába: Metzker Viki, Miss Modd és Szőke Zoltán társaságában a háttérből értékelte a szombat esti produkciókat. Tóth Andi és Andrei Mangra tánca után azonban kissé indulatosan reagált a zsűri pontozására, Kováts Gergely Csanádot kussolásra intette az énekes.

Az ember csak kapkodja a fejét, mennyi show-elemet tolnak a csatornák az egész estés nagyprodukciókba a nézettségért folyó versenyben. Ezalól nem kivétel (sőt!) a TV2 Dancing with the Stars című műsora sem, amelynek múlt heti adásába például ismert előadókat hívtak meg, akik élőben szolgáltatták a dalokat a táncos produkciókhoz. Aznap este a hármas ikreket váró Rúzsa Magdi mellett Keresztes Ildikó is mikrofont ragadott, aki Balázs Fecóval közös dalát adta elő a műsorban.

A tegnapi adást – picit előbbre hozva az október utolsó éjszakáján tartandó beöltözős hagyományt – a halloweenre húzták fel a szerkesztők. A zsűritagok és a versenyzők is horrorisztikus külsővel jelentek meg a stúdióban – ha félelmetest nem is, a megszokottól mindenképp eltérő hangulatot teremtve a műsorban. További show-elemként ezúttal az előző évad versenyzőit hívták meg az adásba, akik a következő héten a mostani szereplőkkel közös produkciókkal készülnek majd. Ismét Magyarországra érkezett Gabriela Spanic, akinek tavaly a dobogó második helyére sikerült feltáncolnia magát – a venezuelai színésznő Andrei Mangrához és Tóth Andihoz csatlakozva tehát hamarosan ismét a táncparkettre lép.

A szombati adásban Pataky Attila is megjelent. Az EDDA Művek frontembere sztárkommentátorként érkezett a műsorba, amit Miss Mood, Metzker Viktória és Szőke Zoltán társaságában élőben követett. Érdekes, hogy a csapatból a két férfi tag nem volt vevő a halloweenes parádézásra: az énekes és a színész nem öltött magára jelmezt, bár amikor Gelencsér Timi rákérdezett, úgy tűnt, mintha nem is tudták volna, hogy maskarás buli lesz, amin persze – ha annyira akarták volna – azért biztos lehetett volna segíteni a csatorna sminkszobájában.

Na de a feladatot azért igyekeztek komolyan venni. Főleg Pataky Attilán látszott, hogy örömmel szerepel a műsorban, az énekes ráadásul akkor sem tett lakatot a szájára, amikor indulatosabb szófordulatok kívánkoztak ki belőle. Ez a pillanat Tóth Andi és Andrei Mangra produkciójánál érkezett el, amikor a látottaktól hiába voltak mind elájulva, a zsűritagok közül Kováts Gergely Csanád táncművész nem adta meg a versenyzőknek a 10 pontot.

Te befogod! Kuss van! Összeveszünk!

– csúszott ki Pataky száján, miközben Kováts Gergely Csanád a produkciót értékelte, kifogásolva, hogy Tóth Andi tánc közben énekelt.

Először begurulok az adásban! Hát ilyet!

Pataky végül közölte, nem járna jól a zsűri, ha most lemenne, mert Krampuszka, azaz Kováts Gergely Csanád megkapná a magáét.

A fentieket a videó vége felé találja: