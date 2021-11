Tom Bower, a királyi családdal foglalkozó életrajzíró úgy látja: ha Meghan Markle nem vigyáz, több féltett titka is nyilvánosságra kerülhet a múltból – írja a Mirror.

Az író nemrég azt állította: a sussexi hercegnéről írt könyvénél Meghan Markle édesapja, Thomas több, a lányára nézve kínos információt tartott vissza. Meglátása szerint Meghan Markle és Harry herceg korábban azért költöztek Kaliforniába, hogy kiszabaduljanak az „egyhangú kötöttségekből”, és a pár végre jobb viszonyt ápolhasson mindkét családdal.

Tom Bower szerint ez az elhatározás viszont visszafelé sült el. Hozzátette: a szakadék nem is lehetne ennél nagyobb köztük. Thomas Markle korábban azt is kijelentette, akár be is perelhetné lányát, amiért nem engedi neki, hogy találkozzon az unokáival.